Η Μπαρτσελόνα κατέκτησε όλους τους εγχώριους τίτλους στην πρώτη σεζόν του Χάνσι Φλικ στον πάγκο της και έφτασε μια ανάσα από την πρόκριση και στον τελικό του Champions League, οπότε η ανανέωση του συμβολαίου ήταν αναμενόμενη και επισημοποιήθηκε την Τετάρτη (21/5).

Η αρχή έγινε με το ισπανικό Σούπερ Καπ, ακολούθησε το Copa del Rey και πριν λίγες μέρες ήρθε και το πρωτάθλημα, με τους «μπλαουγκράνα» να κυριαρχούν εντός των συνόρων και να φτάνουν πολύ κοντά και στην πρόκριση στον τελικό του Champions League.

Αποτελέσματα που συνδυάστηκαν με πολύ όμορφο ποδόσφαιρο, οπότε το λογικό ήταν η διοίκηση του κλαμπ να δέσει τον προπονητή με νέο συμβόλαιο και ακριβώς αυτό έγινε. Όπως, λοιπόν, ανακοίνωσε η Μπάρτσα, ο Φλικ δεσμεύεται πλέον ως το 2027, έχοντας ως στόχο να τελειοποιήσει την ομάδα του και να την οδηγήσει και στην κορυφή της Ευρώπης.

«Είμαι πραγματικά χαρούμενος στη Μπαρτσελόνα, είναι ένας εκπληκτικός σύλλογος, καταλαβαίνω αυτό που λέει το μότο: Κάτι παραπάνω από ένα κλαμπ», είπε ο Γερμανός τεχνικός.

