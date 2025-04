Η Αναντολού Εφές κατάφερε να αποδράσει με τη νίκη από το ΟΑΚΑ σε ένα ακόμη δραματικό ματς, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 79-76 και φέρνοντας τη σειρά των play off στο 1-1. Η ένταση ήταν διάχυτη στο γήπεδο, με τον Παναθηναϊκό να έχει έντονα παράπονα για τη διαιτησία ενόψει του επόμενου αγώνα στην Κωνσταντινούπολη.

Το κλίμα πυροδοτήθηκε ακόμη περισσότερο όταν ο Λούκα Μπάνκι, κατά την αποχώρησή του για τα αποδυτήρια, είχε θερμό επεισόδιο με οπαδούς των «πρασίνων», ανεβάζοντας κι άλλο το θερμόμετρο της έντασης.

Δείτε βίντεο:

Luca Banchi got into heated arguments with PAO fans after Game 2 😳 pic.twitter.com/VYXewBc9rb