Η Άρσεναλ επικράτησε 3-0 της Ρεάλ Μαδρίτης και η Αγγλία εξασφάλισε από τώρα ένα έξτρα εισιτήριο για τη League Phase του Champions League.

Διότι πλέον δεν μπορούν να την ξεπεράσουν και η Ισπανία και η Ιταλία, οι οποίες θα μονομαχήσουν για τη δεύτερη θέση και το άλλο έξτρα εισιτήριο.

Το νούμερο των αγγλικών ομάδων που θα συμμετάσχουν στο Champions League της νέας ποδοσφαιρικής σεζόν μπορεί να αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Ακόμη και να φτάσει τις επτά ομάδες! Πώς; Αρχικά, θα πρέπει η Άστον Βίλα να κατακτήσει το φετινό Champions League, εξασφαλίζοντας θέση στη League Phase του 2025/26.

Όπως και να κατακτήσει το Europa League μία εκ των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ή Τότεναμ, παίρνοντας το εισιτήριο επίσης για τα αστέρια.

