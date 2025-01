Η EuroLeague ανακοίνωσε και επίσημα πως το Final Four του 2025 θα διεξαχθεί στο Άμπου Ντάμπι στις 23-25 Μαΐου.

Επίσης, ανακοίνωσε πως στις 26 Φεβρουαρίου θα κυκλοφορήσουν για τον κόσμο τα εισιτήρια.

H Etihad Arena, που θα φιλοξενήσει το Final 4, εγκαινιάστηκε το 2021 και έχει χωρητικότητα 12.000 θεατές. Τα τελευταία τρία χρόνια έχει φιλοξενήσει φιλικά του ΝΒΑ, ενώ η Εθνική ομάδα μπάσκετ είχε αντιμετωπίσει εκεί τον Αύγουστο του 2023, πριν το Παγκόσμιο Κύπελλο στις Φιλιππίνες, τις ΗΠΑ και την Γερμανία. Επίσης εκεί έχουν γίνει μεγάλοι αγώνες πυγμαχίας, UFC, το παγκόσμιο πρωτάθλημα κολύμβησης σε 25άρα πισίνα το 2021, καθώς και μεγάλες συναυλίες.

Abu Dhabi to host the 2025 Turkish Airlines EuroLeague Final Four! 📢



May 23rd-25th 🗓️



Tickets to go on sale on February 26 🎟️ pic.twitter.com/mNErh45aIL