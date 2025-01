Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση και οδήγησε τους Μπακς σε μια σημαντική νίκη απέναντι στους αποδυναμωμένους Σίξερς, με σκορ 123-109. Με αυτή τη νίκη, το Μιλγουόκι συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία, φτάνοντας την τέταρτη συνεχόμενη νίκη και βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 24-17, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση στην Ανατολική Περιφέρεια.

Ο Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε τον αγώνα με 34 πόντους (13/17 δίποντα, 8/14 βολές), 15 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε 36 λεπτά συμμετοχής.

Από την πλευρά των Μπακς, ο Ντέιμιαν Λίλαρντ συνείσφερε με 25 πόντους, οι 16 εκ των οποίων σημειώθηκαν στην καθοριστική τέταρτη περίοδο. Ο Κρίς Μίντλετον, από τον πάγκο, πρόσθεσε 13 πόντους και 8 ασίστ.

