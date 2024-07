Ενα story που ανέβασε στο Ιnstagram ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ίσως αποκάλυψε τον σέντερ που θα πλαισώσει τον Ματίας Λεσόρ τη νέα σεζόν στο Τριφύλλι.

Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού εμφανίζεται να κάνει προπόνηση σε σταθερό ποδήλατο στο γυμναστήριο αλλά η κάμερα του κινητού «πιάνει» στιγμιαία την οθόνη του τάμπλετ όπου εμφανίζεται η αναζήτηση που έκανε εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή.

Πρόκειται για τον Γερμανό NBAερ Ντάνιελ Τάις (32 χρονών, 2.03 μέτρα).

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Τάις είχε 6.3 πόντους, 4.1 ριμπάουντ και 1 ασίστ μέσο όρο με 36.6% στα τρίποντα σε 17 λεπτά συμμετοχής στο NBA, φορώντας τις φανέλες των Πέισερς και των Κλίπερς.

Υπενθυμίζεται ότι ο Παναθηναϊκός αναζητεί τον σέντερ που θα σταθεί δίπλα στον Ματίας Λεσόρ και υπάρχουν ήδη δημοσιεύματα που έχουν συνδέσει τους «πράσινους» με τον Γερμανό.

🚨🚨I can tell that Georgios Papagiannis and Daniel Theis are the leading candidates for the center position for Panathinaikos!



After signing Lorenzo, the Greek club is now focusing on securing a center. Ataman really likes both options, and the goal is to sign one of them pic.twitter.com/b7KooDlUxI