Το νέο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League θα διεξαχθεί με πρόεδρο της Λίγκας για 3η φορά τον Βαγγέλη Μαρινάκη και όλα δείχνουν ότι πάμε σε αλλαγές σε ό,τι αφορά το πώς θα διεξάγονται τα play off.

Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού εκλέχθηκε πρόεδρος της Stoiximan Super League με ψήφους 7-6 κόντρα στον Γιάννη Αλαφούζο και σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει θέλει να προχωρήσει άμεσα σε διορθωτικές κινήσεις σε τρία μέτωπα.

Πρώτον, σε ό,τι αφορά τα play off, όχι μόνο θα παραμείνουν αλλά θα… αυξηθούν κιόλας. Συγκεκριμένα, το πλάνο που υπάρχει είναι το εξής: Να διεξάγονται play off για το πρωτάθλημα με τη συμμετοχή των ομάδων που τερμάτισαν στις θέσεις 1-4, play off για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο με τη συμμετοχή των ομάδων που τερμάτισαν στις θέσεις 5-8, play out για την παραμονή με τη συμμετοχή των ομάδων που τερμάτισαν στις θέσεις 9-14.

Δεύτερον, στόχος του Μαρινάκη είναι να αυξηθούν τα έσοδα για τη Λίγκα, δηλαδή για τις ομάδες, μέσω νέων χορηγιών.

Τρίτον, ο νέος πρόεδρος της Λίγκας θέλει να υπάρξει συνεργασία τόσο με την ΕΠΟ όσο και με τη Super League 2, καθώς και βελτίωση των σχέσεων με UEFA και FIFA με στόχο το ελληνικό πρωτάθλημα να αναβαθμιστεί σε όλα τα επίπεδα.