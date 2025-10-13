Η αναισθησιολόγος που κατηγορείται για τον θάνατο της 27χρονης Δώρας το 2020 στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας λίγες ημέρες μετά τη γέννηση του παιδιού της, μέσω του δικηγόρου της υποστηρίζει ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για τον θάνατο της κοπέλας.

Ειδικότερα, ο Νίκος Ρουσόπουλος, δικηγόρος της οικογένειας του θύματος βρέθηκε στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» και υποστήριξε ότι η αναισθησιολόγος μπορεί να αποδείξει την αθωότητα της.

Συγκεκριμένα είπε:

«Αναφορικά με τη φερόμενη υπερδοσολογία, η δόση είναι κάτω από το ήμισυ της επιτρεπόμενη δόσης και όλα αυτά θα αποδειχθούν στο δικαστήριο με βιβλιογραφία και με το SPC του φαρμάκου που ορίζει ακριβώς επιτρεπόμενες δόσεις.

Στο θέμα της ανάνηψης σε καμία περίπτωση δεν είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία της ανάνηψης. Είναι υπ’ ευθύνη του θεράποντος ιατρού, όσο και των νοσηλευτών. Να επισημάνω ότι η αναισθησιολόγος την ίδια μέρα είχε κληθεί και σε επείγον περιστατικό την ώρα που η νεαρή ήταν στην ανάνηψη».