Στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Χανίων κάθονται οι οκτώ κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν στις αρχές Ιουλίου 2024, στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Η επιχείρηση επικεντρώθηκε κυρίως σε περιοχές του Αποκόρωνα Χανίων, του Μυλοποτάμου Ρεθύμνου και του Μαλεβιζίου Ηρακλείου.

Κατά τη διάρκεια των εκτεταμένων ερευνών, στις οποίες συμμετείχαν δεκάδες αστυνομικοί από τους τρεις νομούς, εντοπίστηκε μεγάλη φυτεία με 1.530 δενδρύλλια κάνναβης σε δύσβατη περιοχή στον Κουρνά Αποκορώνου. Επιπλέον, σε οικίες, αποθήκες και ποιμνιοστάσια των κατηγορουμένων βρέθηκαν ποσότητες χασίς, οπλισμός, φυσίγγια και άλλα ευρήματα.

Η δίκη ξεκίνησε στις 17 Σεπτεμβρίου 2025, αλλά διεκόπη και συνεχίστηκε σήμερα, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, με την ολοκλήρωση των καταθέσεων των μαρτύρων και την ανάγνωση των εγγράφων της δικογραφίας. Στις 15:00 το δικαστήριο διέκοψε τη διαδικασία, η οποία θα συνεχιστεί στις 29 Οκτωβρίου με τις απολογίες των κατηγορουμένων, την αγόρευση του εισαγγελέα, τις αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης και, ενδεχομένως, την έκδοση της απόφασης.

Οι οκτώ κατηγορούμενοι — ένας υπήκοος Αλβανίας και επτά Έλληνες κάτοικοι από τους τρεις νομούς της Κρήτης — αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων:

Διακίνηση ναρκωτικών ουσιών με τη μορφή της καλλιέργειας και συγκομιδής φυτών κάνναβης, κατοχή και πώληση ναρκωτικών, από κοινού, στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, κατ’ επάγγελμα, με προσδοκώμενο οικονομικό όφελος άνω των 75.000 ευρώ.

Διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Παράνομη οπλοκατοχή.

Παράνομη κατοχή κροτίδων και κυνηγετικού όπλου.

Παράνομη επανείσοδος στη χώρα (για τον αλλοδαπό κατηγορούμενο).

Τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., πέρα από τη φυτεία των 1.530 δενδρυλλίων, σε οικίες, αποθήκες, υπαίθριους χώρους και ποιμνιοστάσια των κατηγορουμένων στους Δήμους Αποκορώνου, Μυλοποτάμου και Μαλεβιζίου, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

Το χρηματικό ποσό των 47.850 ευρώ

52 δενδρύλλια κάνναβης

162 σπόροι κάνναβης

267,4 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

1.012 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων

Μονόκαννο κυνηγετικό όπλο

Όπλο τύπου ρέπλικα

Πέντε γεμιστήρες

Φλογοκρύπτης πυροβόλου όπλου

Κροτίδα με φυτίλι

Τρεις ζυγαριές ακριβείας

Υλικά συσκευασίας

Τετράδιο με ιδιόχειρες σημειώσεις

Έντεκα κινητά τηλέφωνα

Αρχικά, συνελήφθη ο αλλοδαπός κατηγορούμενος, ενώ ακολούθησαν τρεις ακόμη συλλήψεις. Στη συνέχεια ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνταν τέσσερα ακόμη άτομα, για τα οποία επίσης σχηματίστηκε δικογραφία.

Οι πρώτοι τέσσερις συλληφθέντες προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους, ενώ στη συνέχεια εντοπίστηκαν και οι υπόλοιποι τέσσερις, οι οποίοι επίσης κατηγορούνται στην ίδια υπόθεση.