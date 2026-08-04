Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδουν πλέον οι Αρχές τον θάνατο ενός 68χρονου άνδρα στις Σέρρες, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το μεσημέρι του Σαββάτου μέσα στο διαμέρισμά του από τον γιο του.

Αρχικά, οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο δεν μπόρεσαν να προσδιορίσουν τα ακριβή αίτια του θανάτου και η σορός μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο Θεσσαλονίκης για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Ωστόσο, από την πρώτη στιγμή προβλημάτισε τους ερευνητές το γεγονός ότι το εσωτερικό του διαμερίσματος δεν έφερε ίχνη αναστάτωσης ή παραβίασης.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Η νεκροψία-νεκροτομή επιβεβαίωσε ότι ο 68χρονος έπεσε θύμα ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με την ιατροδικαστή Αποστολία Ακριβούση, ο άνδρας έφερε πολλαπλά τραύματα από θλων όργανο, πιθανότατα σφυρί ή ματσόλα, στην κοιλιακή χώρα.

Τα χτυπήματα προκάλεσαν εκτεταμένη εσωτερική αιμορραγία, η οποία ήταν και η αιτία του θανάτου του.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Το διαμέρισμα αποκλείστηκε ως σκηνή εγκλήματος και στο σημείο μετέβησαν στελέχη της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για τη συλλογή στοιχείων και πειστηρίων που ενδέχεται να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του δράστη.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.