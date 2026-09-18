Νέα στοιχεία και μαρτυρίες συνεχίζουν να προστίθενται στο παζλ γύρω από τις τελευταίες ημέρες του Γιώργου Μαζωνάκη και τις επαφές του με το ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

Ο επί χρόνια δικηγόρος και προσωπικός φίλος του τραγουδιστή, Γιώργος Μερκουλίδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, υποστήριξε ότι δεν είχε γνώση ούτε για τις επισκέψεις του καλλιτέχνη στο συγκεκριμένο ιατρείο ούτε για τις θεραπείες που, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας.

«Δεν γνώριζα τίποτα για την Καρνεάδου»

Ο Γιώργος Μερκουλίδης ανέφερε ότι γνώριζε πως ο τραγουδιστής έκανε κατά καιρούς μασάζ και φυσικοθεραπείες, κάτι που, όπως είπε, συνδεόταν με τον έντονο τρόπο ζωής και τις επαγγελματικές του απαιτήσεις.

Ωστόσο, όπως τόνισε, δεν γνώριζε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης επισκεπτόταν το ιατρείο της Καρνεάδου.

«Δεν μου είπε ποτέ για το ιατρείο της Καρνεάδου, δεν γνώριζα απολύτως τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά, δηλώνοντας έκπληκτος από τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές μετά την τραγική κατάληξη.

«Δεν πίστευε σε υπνωτιστές»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη στάση που, όπως είπε, είχε ο Γιώργος Μαζωνάκης απέναντι σε πρακτικές που ο ίδιος θεωρούσε έξω από τη συμβατική ιατρική.

Σύμφωνα με τον πρώην δικηγόρο του, ο τραγουδιστής δεν πίστευε σε υπνωτιστές και ανάλογες μεθόδους, ενώ στο παρελθόν είχε εκφραστεί επικριτικά για τέτοιου είδους πρακτικές.

Με βάση την εικόνα που είχε αποκομίσει από τη μακρόχρονη σχέση τους, ο Γιώργος Μερκουλίδης εξέφρασε την προσωπική του εκτίμηση ότι ο τραγουδιστής «παρασύρθηκε» και «υπήρξε θύμα».

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση αποτελεί την άποψη του πρώην νομικού εκπροσώπου του τραγουδιστή, ενώ οι ακριβείς συνθήκες γύρω από τις επισκέψεις του στο ιατρείο και τις πράξεις που πραγματοποιήθηκαν εξακολουθούν να διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

«Έφυγε άδικα και τραγικά»

Ο Γιώργος Μερκουλίδης αναφέρθηκε και στην ποινική διάσταση της υπόθεσης, σημειώνοντας ότι, κατά την άποψή του, η εξέλιξη με την αναβάθμιση των κατηγοριών σε βάρος των γιατρών ήταν δικαιολογημένη.

Όπως ανέφερε, ακόμη και αν ο τραγουδιστής είχε φτάσει στο ιατρείο σε επιβαρυμένη κατάσταση, θεωρεί σημαντικό το γεγονός ότι ακολούθησαν ιατρικές πράξεις.

«Σε κάθε περίπτωση έφυγε άδικα και τραγικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η έκπληξη για το πελατολόγιο του ιατρείου

Ο πρώην δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη μίλησε επίσης για τις πληροφορίες που έλαβε μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης σχετικά με ανθρώπους που είχαν επισκεφθεί το συγκεκριμένο ιατρείο.

Όπως είπε, πληροφορήθηκε με έκπληξη ότι υπήρχαν πρόσωπα από τον ευρύτερο κύκλο γνωριμιών του που είχαν επαφή με τους συγκεκριμένους γιατρούς.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο ίδιος είχε ακούσει θετικά σχόλια για τον Ηλία Θεοδωρόπουλο από ανθρώπους που τον γνώριζαν, χωρίς ωστόσο να έχει προσωπική γνώση για τις επισκέψεις ή τις θεραπείες.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μερκουλίδη έρχονται την ώρα που η έρευνα συνεχίζεται για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε στο ιατρείο της Καρνεάδου και τα γεγονότα που προηγήθηκαν της τραγικής εξέλιξης.