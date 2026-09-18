Ένας οικογενειακός καβγάς, μια καταγγελία στην Αστυνομία και μια δικαστική απόφαση που τον οδήγησε στη φυλακή για περίπου δύο μήνες.

Αυτή είναι η διαδρομή που ακολούθησε η υπόθεση ενός 65χρονου στο Ηράκλειο, ο οποίος τελικά αφέθηκε ελεύθερος μετά την αποδοχή του αιτήματός του για αναστολή εκτέλεσης της ποινής του.

Η υπόθεση επέστρεψε στο δικαστικό προσκήνιο την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, όταν το Τριμελές Πλημμελειοδικείο εξέτασε το αίτημα του άνδρα και αποφάσισε να αναστείλει την εκτέλεση της πρωτόδικης απόφασης μέχρι να εκδικαστεί η έφεσή του.

Η καταγγελία που άλλαξε τα πάντα

Όλα ξεκίνησαν μετά από ένα περιστατικό μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον του 65χρονου και της συζύγου του, με την οποία ήταν παντρεμένος επί 45 χρόνια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η γυναίκα απευθύνθηκε στην Αστυνομία και κατήγγειλε τον σύζυγό της για ενδοοικογενειακή απειλή.

Η υπόθεση οδηγήθηκε τον περασμένο Ιούλιο στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο. Ο 65χρονος παρουσιάστηκε στη διαδικασία χωρίς δικηγόρο υπεράσπισης, καθώς, σύμφωνα με την πλευρά του, δεν είχε αντιληφθεί ότι το περιστατικό θα μπορούσε να έχει τόσο σοβαρές ποινικές συνέπειες.

Η απόφαση που ακολούθησε ήταν ιδιαίτερα βαριά για τον ίδιο: του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 31 μηνών με πραγματική έκτιση.

Η έφεση δεν είχε ανασταλτικό αποτέλεσμα και έτσι ο 65χρονος οδηγήθηκε στη φυλακή.

Δύο μήνες κρατούμενος

Ο άνδρας παρέμεινε κρατούμενος για περίπου δύο μήνες, μέχρι να εξεταστεί το αίτημά του για αναστολή της ποινής.

Σύμφωνα με την πλευρά της υπεράσπισης, κατά το διάστημα αυτό τέθηκαν υπόψη του δικαστηρίου ζητήματα που αφορούσαν την υγεία και την προσωπική του κατάσταση.

Όπως υποστηρίχθηκε, ο 65χρονος αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, μεταξύ των οποίων διαβήτη που απαιτεί καθημερινή χορήγηση ινσουλίνης, αλλά και σοβαρά ρευματολογικά προβλήματα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε ότι πριν από τη φυλάκισή του είχε αναλάβει τη φροντίδα συγγενικού του προσώπου με αναπηρία.

Η δεύτερη δικαστική μάχη και η αποφυλάκιση

Στη νέα διαδικασία ο 65χρονος εκπροσωπήθηκε από τον ποινικολόγο Νικόλαο Στιβακτάκη.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο έκανε δεκτή την αίτηση αναστολής εκτέλεσης της ποινής μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Έτσι, μετά από περίπου δύο μήνες εγκλεισμού, ο άνδρας αφέθηκε ελεύθερος υπό περιοριστικούς όρους.

Η πρωτόδικη καταδίκη του, ωστόσο, παραμένει σε ισχύ μέχρι να εξεταστεί η έφεση επί της ουσίας. Το δικαστήριο του δεύτερου βαθμού θα κληθεί να αξιολογήσει εκ νέου τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης.

Η υπόθεση φέρνει ξανά στο επίκεντρο το πόσο σημαντική μπορεί να είναι η νομική υποστήριξη σε ποινικές διαδικασίες, αλλά και τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει μια καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, ανεξάρτητα από την τελική δικαστική κρίση.