Τα δύο πρώτα 24ωρα στις φυλακές Κορυδαλλού όπου κρατούνται έχουν περάσει οι δύο γιατροί οι οποίοι κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, μετά την απόφαση για την προφυλάκισή τους με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διά παραλείψεως.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται και πλέον έχουν επεκταθεί στα οικονομικά στοιχεία του ζευγαριού, ενώ παράλληλα αναμένονται κρίσιμα πορίσματα που αφορούν τις καταθέσεις για τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή.

Τα κελιά και η απομόνωση από τους υπόλοιπους κρατούμενους

Ο 58χρονος γιατρός κρατείται στην έκτη πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού, σε κελί το οποίο έχει χωρητικότητα δύο έως τριών ατόμων και σε χώρο απομονωμένο από τους υπόλοιπους κρατουμένους για λόγους ασφαλείας.

Όπως επισημαίνει το σχετικό ρεπορτάζ του ERTNews, δεν έχει ακόμη προσαρμοστεί στο περιβάλλον των φυλακών και εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση. Φέρεται, μάλιστα, να επαναλαμβάνει στους κρατουμένους που βρίσκονται κοντά του ότι δεν μπορεί να καταλάβει γιατί βρίσκεται στη φυλακή.

Μετά από την ανακοίνωση της απόφασης για την προφυλάκισή του ο γιατρός είχε δηλώσει ότι θα προχωρούσε σε απεργία πείνας και δίψας αλλά στη συνέχεια αυτό άλλαξε.

Η σύζυγός του, η οποία φέρεται να πραγματοποίησε τη μοιραία θεραπεία, στον τραγουδιστή που έφυγε από τη ζωή στα 54 κρατείται σε ατομικό κελί στον πρώτο όροφο της γυναικείας πτέρυγας των φυλακών Κορυδαλλού, επίσης σε καθεστώς απομόνωσης.

Τα πρώτα τους αιτήματα

Ήδη από τις πρώτες ημέρες της κράτησής τους, οι δύο γιατροί φέρεται να έχουν υποβάλει τα πρώτα τους αιτήματα, ζητώντας πληροφορίες αναφορικά με τους τρόπους επικοινωνίας μέσω τηλεφώνου και τις ώρες επισκεπτηρίου.

Παράλληλα, αναμένεται να υποβάλουν αιτήματα για την τοποθέτηση τηλεοράσεων στα κελιά τους.

Στο «μικροσκόπιο» τα οικονομικά στοιχεία

Παράλληλα με την ποινική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη για τον θάνατο του τραγουδιστή, οι Αρχές εξετάζουν σε βάθος τα οικονομικά δεδομένα του ζευγαριού.

Με εντολή του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, αναμένεται να ελεγχθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών.

Η έρευνα αναμένεται να επεκταθεί σε βάθος χρόνου και να συμπεριλάβει παλαιότερες επιχειρηματικές δραστηριότητες, οικονομικές σχέσεις και την επαγγελματική πορεία του ζευγαριού, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν στοιχεία για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Σε περίπτωση που εντοπιστούν σχετικά ευρήματα, είναι δυνατόν να δεσμευτούν τραπεζικοί λογαριασμοί και περιουσιακά στοιχεία, ενώ ο σχετικός φάκελος θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική διερεύνηση.

Η έρευνα στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη

Στο πλαίσιο της έρευνας που αφορούν τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν κατ’ οίκον έρευνα στην κατοικία του στη Βούλα.

Κατά την έρευνα κατασχέθηκε το χρηματοκιβώτιο του καλλιτέχνη και εξετάζεται είτε το άνοιγμά του είτε η μεταφορά του στην αρμόδια Αρχή για περαιτέρω έλεγχο.

Επίσης, αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική έκθεση για τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Κρίσιμη η κατάθεση του υπνοθεραπευτή

Ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα αναμένεται να έχει και η κατάθεση που πρόκειται να δώσει το πρωί της Δευτέρας 21/9 ενώπιον του ανακριτή ο υπνοθεραπευτής, στον οποίο είχε σταλεί μία από τις δύο φωτογραφίες που φέρεται να τράβηξε η γιατρός κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Στην εν λόγω φωτογραφία ο τραγουδιστής είναι ξαπλωμένος στο ιατρικό κρεβάτι και έχει κλειστά τα μάτια του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δει το «φως» της δημοσιότητας, ο υπνοθεραπευτής είχε προγραμματισμένο ραντεβού με τον τραγουδιστή αμέσως μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας στην κλινική της οδού Καρνεάδου. Ο Γιώργος Μαζωνάκης επρόκειτο να μεταβεί με ταξί στην Κηφισιά, προκειμένου να συζητήσει μαζί του το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσουν θεραπείες ύπνωσης.

Η κατάθεσή του αναμένεται να επικεντρωθεί, μεταξύ άλλων, στο γιατί ελήφθη η επίμαχη φωτογραφία τη στιγμή που ο τραγουδιστής φέρεται να είχε σχεδόν χάσει τις αισθήσεις του, αλλά και στον λόγο για τον οποίο η φωτογραφία στάλθηκε στο κινητό του. Επίσης, αναμένεται να εξεταστεί τι ακριβώς συζητήθηκε μεταξύ του ίδιου και της γιατρού αμέσως μετά.