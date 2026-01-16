Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση της σκληρής συμμορίας ληστών, για την οποία συνελήφθη και μια 33χρονη πρώην μοντέλο με συμμετοχή σε διαγωνισμό ομορφιάς, εξασφάλισε το Newsbeast.

Πρόκειται για εγκληματική ομάδα που εξαρθρώθηκε από την Ασφάλεια Δυτικής Αττικής, με 5 συνολικά συλλήψεις ανάμεσά τους και το αρχηγικό μέλος, η οποία τον τελευταίο καιρό είχε γίνει φόβος και τρόμος με πάνω από 12 ληστείες.

Στόχος των μελών της συγκεκριμένης εγκληματικής ομάδας ήταν κυρίως βενζινάδικα και μίνι μάρκετ, ενώ οι δράστες δεν δίσταζαν να χρησιμοποιήσουν βία εναντίον των θυμάτων τους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι όχι μόνο χτυπούσαν όποιον αργούσε να τους δώσει τα χρήματα, αλλά υπάρχει και περίπτωση μαχαιρώματος από μέλος της συμμορίας.

Σε ό,τι αφορά την 33χρονη, η οποία σήμερα δηλώνει ψυχολόγος και πρώην μοντέλο, φαίνεται ότι με το Ι.Χ. αυτοκίνητό της πραγματοποιούσε μετακινήσεις μελών της συμμορίας από και προς τους στόχους.

Οι συλληφθέντες έχουν λάβει προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή.