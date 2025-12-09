Σε τουλάχιστον 5 συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών για την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του Γιάννη Λάλα τον Μάιο του 2025.

Τότε, ο πάλαι ποτέ κατηγορούμενος για τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ είχε σωθεί από τα πυρά των καλάσνικοφ χάρη στη βαριά θωράκιση της Mercedes που οδηγούσε.

Δεν στάθηκε όμως τόσο τυχερός το βράδυ της 1ης Νοεμβρίου, όταν έπεσε νεκρός σε ξενοδοχείο στον Επτάλοφο κοντά στην Αράχωβα.

Σε ό,τι αφορά τους τωρινούς συλληφθέντες είναι κατά βάση υπήκοοι Αλβανίας και ένας Έλληνας, ενώ οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν πολεμικά τυφέκια καλάσνικοφ, πιστόλια και ναρκωτικά.

Τέλος, για την απόπειρα δολοφονίας κατηγορείται και ακόμα ένα άτομο που είναι ήδη έγκλειστο για άλλη υπόθεση.