Στο επίκεντρο εισαγγελικής έρευνας μπαίνει η εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται με σκοπό τον περιορισμό της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας παρήγγειλε προς όλες τις Εισαγγελίες της χώρας όπου έχουν παρουσιαστεί κρούσματα της νόσου, κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση με στόχο να διακριβωθεί αν έχουν διαπραχθεί από οποιοδήποτε πρόσωπο, υπάλληλο ή μη, αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα όπως αυτό που αφορά την παραβίαση των μέτρων για την πρόληψη ή διάδοση μεταδοτικών ασθενειών ( άρθρο 285 ΠΚ).

Αφορμή για την παρέμβαση του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού στάθηκαν τα στοιχεία που του παρέδωσε, πριν λίγες ημέρες, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας σχετικά με παραβατικές πρακτικές οι οποίες φέρονται να δυσχεραίνουν την εφαρμογή των ληφθέντων μέτρων για την αποτροπή της διάδοσης της μεταδοτικής νόσου της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Συγκεκριμένα, ο κ. Τζαβέλας απευθυνόμενος στους εισαγγελείς Εφετών Λάρισας, Θράκης, Θεσσαλονίκης, Δυτικής Μακεδονίας, Λαμίας, Δυτικής Στερεάς Ελλάδος, Βορείου Αιγαίου, Ναυπλίου και Αιγαίου όπου φέρονται να μην τηρούνται τα αναγκαία μέτρα, ζητά να διερευνήσουν εάν στις περιφέρειές τους γίνονται:

Α.Παράλειψη δήλωσης των νεκρών ζώων ώστε να ακολουθήσει η υγειονομική ταφή τους, εκ μέρους των κτηνοτρόφων

Β.Παράνομες μετακινήσεις αιγοπροβάτων

Γ.Παράνομη εισαγωγή στην Ελλάδα– έστω, σε μικρή κλίμακα – μη εγκεκριμένων, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εμβολίων και παράνομος εμβολιασμός αιγοπροβάτων με αυτά

Δ.Προτροπές μέσω δηλώσεων από πολιτικούς και αγροτοσυνεταιριστές για μη τήρηση των ληφθέντων μέτρων βιοασφάλειας, αλλά για χρήση μη αδειοδοτημένων (από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την Ευρωπαϊκή Ένωση), εμβολίων, κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων τα οποία, όμως, παράγονται σε τρίτες χώρες και είναι αμφίβολης αποτελεσματικότητας

Σύμφωνα με το άρθρο 285 ΠΚ προβλέπεται φυλάκιση έως τρία χρόνια αν υπάρξει διάδοση της ασθένειας σε ζώα και φυλάκιση έως 10 χρόνια αν μεταδοθεί η ασθένεια στον άνθρωπο.

Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι:

«1.Όποιος παραβιάζει τα μέτρα που έχει διατάξει ο νόμος ή η αρμόδια αρχή για να αποτραπεί η εισβολή ή η διάδοση μιας μεταδοτικής ασθένειας τιμωρείται: α) με φυλάκιση έως τρία (3) έτη ή χρηματική ποινή αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ζώα, β) με φυλάκιση και χρηματική ποινή αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος μετάδοσης της ασθένειας σε αόριστο αριθμό ανθρώπων.

2.Αν η παραβίαση είχε ως αποτέλεσμα μεταδοθεί η ασθένεια σε ζώα, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) ετών και χρηματική ποινή, και αν είχε ως αποτέλεσμα να μεταδοθεί σε άνθρωπο, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα (10) έτη.

3.Αν η παραβίαση είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο άλλου επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών και αν προκλήθηκε ο θάνατος, μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλλει ισόβια κάθειρξη.

4.Όποιος στις περιπτώσεις της παρ. 1 από αμέλεια παραβιάζει τα μέτρα και από την παραβίαση μπορεί να προκύψει: α) κοινός κίνδυνος για ζώα, τιμωρείται με χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας, και β) κίνδυνος μετάδοσης της ασθένειας σε αόριστο αριθμό ανθρώπων, τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο (2) έτη ή χρηματική ποινή».