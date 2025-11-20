Μεγάλη ανησυχία έχει προκαλέσει το περιστατικό με τον 16χρονο μαθητή που πήγε στο σχολείο του στην Πετρούπολη με έναν μπαλτά 29 εκατοστών.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, στο ίδιο σχολείο αναρτήθηκε από ομάδα μαθητών ένα πανό της Χρυσής Αυγής που έγραφε «όχι στον μύθο του Πολυτεχνείου».

Όπως αναφέρει το ίδιο ρεπορτάζ, ο μαθητής υποστήριξε στις Αρχές ότι είχε τον μπαλτά για προστασία, χωρίς να αποκαλύψει όμως τον λόγο, κάτι που επιβεβαίωσε και η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

Ο 16χρονος μαθητής είναι αλβανικής καταγωγής και εικάζεται πως μπορεί να είχε τον μπαλτά στην κατοχή του, για να «προστατευτεί» από αυτούς.

Υπενθυμίζεται ότι άνδρες της ΟΠΚΕ που βρίσκονταν έξω από το ΕΠΑΛ, το οποίο τελούσε μέχρι την προηγούμενη μέρα υπό κατάληψη, τον είδαν ανήσυχο, αποφάσισαν να τον ψάξουν και τελικά βρήκαν τον μπαλτά και πέρασαν στο παιδί χειροπέδες.

Μιλώντας για το περιστατικό, άλλος μαθητής του σχολείου είπε πως ο μαθητής «ήρθε λογικά με τον μπαλτά για να ανοίξει την κατάληψη», ενώ αναφερόμενος στο πανό που ανάρτησαν μαθητές του σχολείου είπε «ναι, το σήκωσαν μαθητές από εδώ, από το σχολείο».

«Να μην φοβούνται οι γονείς»

Γονέας παιδιού που μίλησε στην κάμερα, υποστήριξε ότι η ακροδεξιά ομάδα μαθητών του ΕΠΑΛ δεν θέλει τους αλλοδαπούς και ασκεί εκφοβισμό σε άλλους μαθητές.

Όπως είπε η Κωνσταντία Δημογλίδου, το περιστατικό με το πανό θα διερευνηθεί. Κάλεσε μάλιστα τους γονείς να μη φοβούνται και να μιλήσουν στην Αστυνομία για το τι γίνεται στο σχολείο.

