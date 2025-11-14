Απαγχονισμένος μέσα σε αρχαιολογικό χώρο της Κω βρέθηκε σήμερα ένας νεαρός αλλοδαπός από την Τσεχία.

Σύμφωνα με τη Ροδιακή, πρόκειται για άνδρα ηλικίας 20 με 25 ετών, από την Τσεχία, ο οποίος σήμερα το πρωί βρέθηκε απαγχονισμένος σε σημείο του αρχαιολογικού χώρου του Ιπποκράτη στην Κω.

Ο χώρος είναι επισκέψιμος για το κοινό και άμεσα κλήθηκαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω, αλλά και ασθενοφόρο το οποίο μετέφερε τον άτυχο αλλοδαπό στο νοσοκομείο του νησιού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από τους αστυνομικούς.