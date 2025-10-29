Το 1 εκατ. ευρώ φαίνεται να ξεπερνά η λεία της σπείρας που πιάστηκε στα χέρια των Αρχών στην Ξάνθη και ξάφριζε ανυποψίαστους πολίτες.

Η σύλληψη των τριών μελών της σπείρας έγινε τη Δευτέρα (27/10) στα διόδια της Καβάλας ενώ τα εν λόγω άτομα είχαν κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Mega τα μέλη της σπείρας καλούσαν ηλικιωμένους και παρίσταναν τους λογιστές. Στις κλήσεις προσπαθούσαν να αποσπάσουν πληροφορίες εάν έχουν αντικείμενα αξίας στο σπίτι τους.

Κατά τη σύλληψή τους εντοπίστηκαν στην κατοχή τους πάνω από 10.000 ευρώ, ενώ η λεία τους υπολογίζεται πως ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ. Ακόμη, εντοπίστηκαν και αντικείμενα αξίας, όπως δαχτυλίδια, ρολόγια, αλυσίδες και άλλα κοσμήματα.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.