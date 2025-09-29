Σοβαρό οπαδικό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο μετά τις 20:00 στο Περιστέρι κοντά στην οδό Λένορμαν, όταν ομάδα περίπου 15-20 χούλιγκαν με πράσινες μπλούζες προκάλεσαν φθορές σε 3 οχήματα που επέβαιναν 11 οπαδοί της Λάρισας.

Επίσης, προσπάθησαν να σπάσουν κι ένα ακόμη όχημα με άλλους 4 οπαδούς της θεσσαλικής ομάδας, χωρίς όμως να τα καταφέρουν.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η ΕΛΑΣ και προχώρησε συνολικά σε 16 προσαγωγές στη ΓΑΔΑ και συγκεκριμένα στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους. Επίσης, για να καταθέσουν, πήγαν στη ΓΑΔΑ και οι 15 οπαδοί της Λάρισας.