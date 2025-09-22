Συνελήφθη 44χρονος, το πρωί της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου έπειτα από πολυήμερη έρευνα ειδικής ομάδας αστυνομικών του Τμήματος Αναζητήσεων, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση, με ποινή κάθειρξης 44 ετών και χρηματική ποινή 145.000 ευρώ για παράνομη μεταφορά μεταναστών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. ο 44χρονος το 2016 από κοινού με συνεργούς, επιβίβασαν σε τρία οχήματα 28 μετανάστες, εκ των οποίων 16 ανήλικους, από τη Θεσσαλονίκη έως τα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, προκειμένου να πραγματοποιήσουν παράνομη έξοδο από τη χώρα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ