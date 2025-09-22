Σε τραγωδία εξελίχθηκε μια εξόρμηση τεσσάρων ανδρών από τον Πύργο και το Νιόχωρι στα βουνά της Γορτυνίας για κυνήγι αγριογούρουνου, όταν ένας 57χρονος πατέρας τεσσάρων παιδιών έπεσε νεκρός από τα πυρά του 42χρονου φίλου του την ώρα που η παρέα τους κυνηγούσε μέσα σε πυκνά βάτα.

Του ανταποκριτή μας από το patrisnews.com στην Ηλεία

Όπως περιγράφει, μιλώντας στην εφημερίδα «ΠΑΤΡΙΣ», ένας από τους κυνηγούς και αυτόπτης μάρτυρας, η σκηνή ήταν σοκαριστική. Ο άτυχος 57χρονος πέθανε ακαριαία ενώ ο 42χρονος φίλος του κατέρρευσε από τις τύψεις, αδυνατώντας να πιστέψει τι είχε συμβεί. «Νόμιζαν ότι ήταν το αγριογούρουνο. Όπως ήταν και οι δυο μέσα στα βάτα, τουφεκίστηκαν… Ο ένας έχει τύψεις και ο άλλος μπήκε στο χώμα», δήλωσε κυνηγός που βρέθηκε στο σημείο.

Η Αστυνομία έφτασε άμεσα στο σημείο μαζί με άνδρες της Θηροφυλακής. Ο 42χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ το κυνηγετικό του όπλο κατασχέθηκε. Το προανακριτικό έργο συνεχίζεται, με τις αρχές να συγκεντρώνουν στοιχεία για να διαλευκάνουν κάθε πτυχή της υπόθεσης.

Ο 57χρονος φαίνεται πως είχε βρεθεί μάρτυρας πριν από περίπου επτά χρόνια σε παρόμοιο δυστύχημα – στο ίδιο ακριβώς σημείο – σε κυνήγι αγριογούρουνου, όπου ένας 18χρονος είχε σκοτωθεί από λάθος, πυροβολημένος από τον νονό του. Τότε, τόσο ο 57χρονος όσο και ο 42χρονος που πάτησε τη σκανδάλη, ήταν παρόντες.

Σήμερα, στις 3:00 μετά το μεσημέρι, συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τον άτυχο κυνηγό στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Νιόχωρι Γορτυνίας.