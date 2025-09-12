Ένας αλλοδαπός μεταφέρθηκε πριν λίγο στο Ασκληπιείο της Βούλας, με τραύμα στο κεφάλι εκτός κινδύνου, μετά από επεισόδιο εντός αστικού λεωφορείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός τους λεωφορείου ειδοποίησε τις αρμόδιες Αρχές ότι άκουσε φωνές, χωρίς ο ίδιος να έχει οπτική επαφή, από το πίσω μέρος του λεωφορείου και στη συνέχεια είδε τον αλλοδαπό με τραύμα στο πίσω μέρος του κεφαλιού.

Από επιβάτες ενημερώθηκε πως ο συγκεκριμένος άνδρας επιχείρησε να κατεβάσει το παντελόνι του μπροστά σε ανήλικα κορίτσια, με αποτέλεσμα κάποιος να τον σπρώξει και να πέσει στο έδαφος. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 16:45 το απόγευμα της Παρασκευής, στη συμβολή της λεωφόρου Ποσειδώνος με την οδό Αύρας στο ύψος της Γλυφάδας.