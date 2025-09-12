Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε οικισμό Ρομά στο Ζεφύρι, με έντονη παρουσία αστυνομικών και συντονισμένες ενέργειες. Στο πλαίσιο της δράσης, πραγματοποιήθηκαν 9 κατ’ οίκον έρευνες και προχώρησαν σε 8 συλλήψεις.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, κατασχέθηκαν 14 ηχεία μεγάλης ισχύος, μία κυνηγετική καραμπίνα και μεγάλος αριθμός φυσιγγίων. Η αστυνομία τονίζει ότι οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν με πλήρη τήρηση των διαδικασιών και υψηλό επίπεδο ασφάλειας για όλους τους συμμετέχοντες.

Μετά την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων, θα δοθεί επίσημη ενημέρωση, ενώ ήδη δημοσιοποιήθηκε βίντεο που καταγράφει τη δράση των αστυνομικών κατά τη διάρκεια των ερευνών, προσφέροντας λεπτομέρειες για την εξέλιξη της υπόθεσης.