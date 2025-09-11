Ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα, ο βοηθός του και τέσσερα ακόμη άτομα κρίθηκαν προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα Κορίνθου, καθώς κατηγορούνται ότι συμμετείχαν σε κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας, όπως αναφέρει το korinthostv.

Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, το κύκλωμα φέρεται να επιχείρησε να πουλήσει βυζαντινές εικόνες και δύο Ευαγγέλια του 18ου αιώνα.

Οι κατηγορούμενοι πέρασαν την ημέρα στα δικαστήρια της Κορίνθου, με τις απολογίες τους να διαρκούν αρκετές ώρες. Κατά την άφιξή του, ο ηγούμενος φέρεται να εκδηλώθηκε επιθετικά απέναντι στους δημοσιογράφους που κάλυπταν τη διαδικασία, δημιουργώντας στιγμές έντασης έξω από το δικαστικό μέγαρο.

Εις βάρος των συλληφθέντων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, που είναι κακούργημα, υπεξαίρεση και παράλειψη δήλωσης μνημείου, κατοχή και εμπορία.

Ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου, στα Καλάβρυτα, ζητούσε το ποσό των 200.000 ευρώ για 17 βυζαντινές εικόνες, καθώς και για δύο σπάνια Ευαγγέλια, χρονολογημένα από το 1737 και το 1761.

Αποκαλύψεις για τις «ιερές μπίζνες» από τον Ηγούμενο στο Μέγα Σπήλαιο

Καθοριστική ήταν η συμβολή της αστυνομικού, που εμφανίστηκε ως ενδιαφερόμενη για την αγορά εικόνων, στη σύλληψη του ηγουμένου, του βοηθού του καθώς και τεσσάρων ακόμα ατόμων, από το ελληνικό FBI.

Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας μέλη της οργάνωσης εντόπιζαν άτομα τα οποία διέθεταν αρχαία αντικείμενα και επιθυμούσαν να τα πουλήσουν.

Στη συνέχεια τους έφερναν σε επαφή με συνεργό τους, που παρουσιαζόταν ως «ειδικός εκτιμητής» και αφού ολοκλήρωναν την αγοραπωλησία, προέβαιναν στην πώλησή τους, μέσω άγνωστων συνδέσμων της οργάνωσης, στο εξωτερικό.

Ο ρόλος του κάθε μέλους της οργάνωσης

69χρονος είχε αρχηγικό ρόλο, λαμβάνοντας τις τελικές αποφάσεις σχετικά με τις αγοραπωλησίες και την κοστολόγηση των αρχαιοτήτων, ενώ εμφανιζόταν ως δήθεν εκτιμητής,

59χρονος και 66χρονος, ήταν επιφορτισμένοι με την εύρεση ατόμων που κατείχαν αρχαία αντικείμενα, ενώ ο δεύτερος προέβαινε και σε αρχαιολογικές έρευνες και ανασκαφές,

3 άτομα (39, 63 και 64 ετών) ήταν κάτοχοι αρχαίων αντικειμένων, (Ευαγγέλια, αρχαία βιβλία και νομίσματα και βυζαντινές εικόνες), τα οποία είχαν συμφωνήσει να πωλήσουν.

Ο 63χρονος είναι ηγούμενος Ιεράς Μονής της Αχαΐας, ενώ ο 39χρονος ιερομόναχος της ίδιας Μονής.

«Ιερές μπίζνες» στο Μέγα Σπήλαιο Καλαβρύτων: Αυτά είναι τα νομίσματα, οι εικόνες και τα ευαγγέλια που κατασχέθηκαν

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και λοιπούς χώρους, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: