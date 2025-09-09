Σε εφιάλτη μετατράπηκε η βραδινή βόλτα για τρεις νεαρούς φοιτητές, οι οποίοι δέχτηκαν επίθεση από ομάδα νεαρών λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής, στην περιοχή του Φρουρίου, στο κέντρο της Λάρισας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες περικύκλωσαν τα θύματα και με τη χρήση βίας, αφαίρεσαν μία χρυσή αλυσίδα από τον λαιμό ενός εκ των φοιτητών, πριν τραπούν σε φυγή.

Οι φοιτητές δέχτηκαν πολλαπλά χτυπήματα, ενώ έντρομοι κάλεσαν άμεσα σε βοήθεια. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Άμεσης Δράσης, ωστόσο οι δράστες είχαν ήδη εξαφανιστεί, σύμφωνα με το larissanet.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, η οποία εξετάζει υλικό από κάμερες, καθώς και ενδεχόμενες συνδέσεις με παρόμοια περιστατικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο επεισόδιο δεν είναι μεμονωμένο. Αντιθέτως, έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά βίαιων επιθέσεων που έχουν σημειωθεί στην ίδια περιοχή, με πανομοιότυπη μεθοδολογία: ομάδα νεαρών περικυκλώνει ανυποψίαστους περαστικούς και, με τη χρήση σωματικής βίας, αρπάζει πολύτιμα αντικείμενα.

Η αστυνομία εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να πρόκειται για οργανωμένη συμμορία που δρα συστηματικά στην περιοχή.