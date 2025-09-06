Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν χθες, Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025, στην εξιχνίαση τριών κλοπών που είχαν σημειωθεί σε τουριστικά καταλύματα της Μυκόνου. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος τριών αλλοδαπών, ηλικίας 25, 31 και 40 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, καθώς και για παράνομη παραμονή στη χώρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι κατηγορούμενοι, από τις 12 Ιουλίου έως την 1η Αυγούστου 2025, είχαν παραβιάσει τρία καταλύματα αφαιρώντας χρηματικά ποσά και αντικείμενα, με τη συνολική αξία τους να ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.

Κατά τον εντοπισμό τους και την έρευνα που ακολούθησε στους χώρους όπου διέμεναν, οι αστυνομικοί εντόπισαν μεγάλο αριθμό αντικειμένων, μέρος των οποίων αναγνωρίστηκε από τα θύματα και επιστράφηκε στους νόμιμους κατόχους τους.