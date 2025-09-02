Μυστήριο καλύπτει τον θάνατο του 22χρονου που βρέθηκε με τραύματα στον λαιμό, στο σπίτι του στην Κόρινθο.

Οι Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν πρόκειται για αυτοκτονία ή εγκληματική ενέργεια, όπως υποστηρίζουν ορισμένοι συγγενείς του.

Ο νεαρός εντοπίστηκε αργά χθες το βράδυ αιμόφυρτος στον καναπέ του σπιτιού του και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του, λίγες ώρες αργότερα.

«Έξι η ώρα το πρωί με πήραν τηλέφωνο. Με πήρε τηλέφωνο μια γειτόνισσα και μου λέει έχουν μαχαιρώσει τον εγγονό σου», λέει ο παππούς του 22χρονου, στο Live News.

«Απ’ ό,τι ξέρω τον βρήκε η μικρή η Β…α, και το μαχαίρι δίπλα. Μέσα στο σπίτι. Μπορεί να άκουσε κάτι, δεν ξέρω. Η μαμά του πρέπει να δούλευε. Απ’ ό,τι έχω μάθει ο πατέρας του ήταν δρομολόγιο με το φορτηγό και η μάνα του δουλεύει σε ταβέρνα. Και δεν ήταν και παιδί που μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο στον εαυτό του. 22 χρονών παιδί, ένας λεβέντης δύο μέτρα δεν μου πάει το μυαλό, δεν μπορώ, δηλαδή με τι ψυχραιμία να βάλει το μαχαίρι στο λαιμό του; Δεν είχε τη δύναμη να καρφώσει το μαχαίρι στο λαιμό του, δηλαδή δεν μπορώ να το φανταστώ. Ήταν πολύ αγαπητό παιδί, ήταν κοινωνικός» λέει συγγενής του στην εκπομπή του Mega.