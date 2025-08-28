Ένα ζευγάρι γυαλιά έκλεψε από κατάστημα οπτικών στον πεζόδρομο της οδού Βύρωνος στο κέντρο της Λαμίας μια γυναίκα και ένας άνδρας το πρωί της Τετάρτης (27/8), με το περιστατικό να καταγράφεται από κάμερα.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος οπτικών «Παπαδημητρίου» φαίνεται στο βίντεο να εξυπηρετεί άλλους πελάτες, όταν ένα ζευγάρι, το οποίο εμφανισιακά τουλάχιστον ήταν υπεράνω υποψίας, αρχικά στέκεται για λίγο στη βιτρίνα και στη συνέχεια μπαίνει στο κατάστημα.

Η γυναίκα φαίνεται να προχωράει στο εσωτερικό και ρωτάει κάτι τον ιδιοκτήτη, την ώρα που ο άντρας μένει πιο πίσω. Στη συνέχεια, χωρίς κανένα δισταγμό, απλώνει το χέρι του, παίρνει ένα ζευγάρι γυαλιά, τα κοιτάζει και στη συνέχεια τα βάζει στην τσέπη πριν αποχωρήσει από το μαγαζί.

Για την κλοπή έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες αρχές, ενώ οποιοσδήποτε έχει πληροφορίες για το ζευγάρι μπορεί να καλέσει την αστυνομία ή στο τηλέφωνο του καταστήματος οπτικών «Παπαδημητρίου», στο 22310 36667.