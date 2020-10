Οκτάι: Θα συνεχίσουμε τις έρευνες και νότια της Κρήτης – «Δεν παραχωρούμε ούτε μία σταγόνα νερού»

Συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό η στρατηγική της έντασης από πλευράς Άγκυρας. Παράλληλα με την ανανέωση της παράνομης Navtex έως τις 27 Οκτωβρίου, ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας Φουάτ Οκτάι ανακοίνωσε πως η Τουρκία θα συνεχίσει τις έρευνες της στην Ανατολική Μεσόγειο και ότι αυτές θα επεκταθούν και νότια της Κρήτης.

Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ ο Οκτάϊ, στη συνέντευξη του στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN Turk, ανέφερε πως «εμείς στην υφαλοκρηπίδα μας και σε οποιοδήποτε σημείο μπορούμε να κάνουμε έρευνες και δεν χρειαζόμαστε την άδεια ή την έγκριση κανενός. Όπως ξέρετε κάποια στιγμή αποσύραμε τα πλοία μας στο πλαίσιο της συμφωνίας με την Ελλάδα. Όμως τώρα συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Σε αυτή την περιοχή περιλαμβάνεται και η περιοχή που προκύπτει μετά τη συμφωνία ΑΟΖ με τη Λιβύη, αλλά και οι περιοχές που βρίσκονται νότια της Κρήτης. Θα συνεχίσουμε».

Ερωτηθείς σχετικά με το αν η Άγκυρα δίνει σημασία στις αντιδράσεις της Ελλάδας υπογράμμισε πως «όχι μόνο η Ελλάδα αλλά οποιαδήποτε χώρα, οτιδήποτε και να πει, η Τουρκία δεν παραχωρεί ούτε μια σπιθαμή εδάφους, ούτε μια σταγόνα νερού. Όποιο κι αν είναι το κόστος. Εμείς απλά κάνουμε έρευνες στα δικά μας εδάφη, στη δική μας Γαλάζια Πατρίδα, τις δικές μας εργασίες. Όπως εμείς δεν παρεμβαίνουμε σε κανέναν, έτσι δεν θα επιτρέψουμε να παρέμβει κανένας σε εμάς».

Με αντι-Navtex απαντά η Ελλάδα

Αντι-Navtex εξέδωσε ο σταθμός της υδρογραφικής υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού στο Ηράκλειο, ως απάντηση στη νέα παράνομη Navtex που εξέδωσε ο σταθμός της Αττάλειας για έρευνες του Oruc Reis σε περιοχή εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, ανάμεσα σε Ρόδο και Καστελόριζο.

Η ελληνική Navtex τονίζει ότι η τουρκική Navtex αφορά «μη εγκεκριμένη δραστηριότητα» και είναι «παράνομη» διότι η περιοχή που εκτείνεται «επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα».

Στην ελληνική Navtex υπογραμμίζεται, επίσης, σύμφωνα με το ΑΜΠΕ,ότι ο σταθμός της υδρογραφικής υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού στο Ηράκλειο έχει τη δικαιοδοσία για την έκδοση μηνυμάτων στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή.

Ακολουθεί η ελληνική Navtex:

ZCZC HA05

212200 UTC OCT 20 IRAKLEIO STATION NAVWARN 618/20

KASTELORIZO SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX MESSAGE NUMBER FA17-1314/20 IN HELLENIC NAVTEX SERVICE AREA, REFERRING TO UNAUTHORIZED AND

ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE

GREEK CONTINENTAL SHELF. IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO

BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA17-1314/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 272059 UTC OCT 20.