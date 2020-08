Τις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ στη Θεσσαλονίκη επισκέφθηκε ο Τζέφρι Πάιατ

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ στη δυτική Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενος από τη νέα γενική πρόξενο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ελίζαμπεθ Λι.

«Απόλαυσα την πρώτη μου επίσκεψη στο διυλιστήριο του ομίλου ΕΛΠΕ, όπου έμαθα περισσότερα για τα σχέδια των Ελληνικών Πετρελαίων για βιώσιμη ανάπτυξη και τον αγωγό Θεσσαλονίκης- Σκοπίων. Ενθουσιασμένος για τη συνέχιση μιας μακράς ιστορίας παραγωγικής συνεργασίας με αμερικανικές επιχειρήσεις όπως η ExxonMobil», αναφέρει ο Αμερικανός πρέσβης σε tweet του αναφορικά με την επίσκεψη.

Enjoyed my first visit to the @HELPE_group refinery to learn more about Hellenic Petroleum's plans for sustainable development and the Thessaloniki-Skopje pipeline. Excited to continue HELPE's long history of productive partnership with American businesses like @exxonmobil! pic.twitter.com/9tQQdqzDaQ

