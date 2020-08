Επικοινωνία Ερντογάν – Κόντε για την ανατολική Μεσόγειο

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είχε επικοινωνία σήμερα (17/8) με τον πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζουζέπε Κόντε.

Σύμφωνα με το Anadolu οι δύο άνδρες συνομίλησαν για τα ζητήματα της ανατολικής Μεσογείου και τις εξελίξεις στην περιοχή, όπως και για τις σχέσεις Τουρκίας - Ιταλίας.

#BREAKING - Turkish President Erdogan, Italian PM Conte discuss latest developments in Eastern Mediterranean as well as bilateral relations over phone

