Επαφές και συζητήσεις Δένδια στην Αίγυπτο σήμερα

Στην Αίγυπτο μεταβαίνει σήμερα υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, όπου θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο της χώρας Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι.

Ο κ. Δένδιας θα έχει στη συνέχεια συνάντηση με τον ομόλογό του της Αιγύπτου Σάμεχ Σούκρι, με τον οποίον θα συνομιλήσουν για ζητήματα διμερούς και περιφερειακού ενδιαφέροντος, με έμφαση στην οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, τις εξελίξεις στη Λιβύη και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

