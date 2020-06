Το προσφυγικό στο επίκεντρο της τηλεφωνικής ομιλίας Βαρβιτσιώτη – Roth

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης με τον υφυπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, Michael Roth.

Ο κ. Βαρβιτσιώτης επικοινώνησε με τον Γερμανό υφυπουργό στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης και τον ενημέρωσε σχετικά με το πρόγραμμα και τις προτεραιότητες αυτής, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Παράλληλα, ο κ. Βαρβιτσιώτης ως αρμόδιος υπουργός για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, συζήτησε με τον κ. Roth για το μεταναστευτικό-προσφυγικό και για άλλα θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, αλλά και για την επικείμενη γερμανική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

