Βαρουφάκης: Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου όλοι θα έχουν πρόσβαση στις ηχογραφήσεις

Ο Γιάννης Βαρουφάκης μέσω του προσωπικού του blog έκανε γνωστό πως μέχρι τέλος Φεβρουαρίου θα δοθούν στη δημοσιότητα οι ηχογραφήσεις του Eurogroup του 2015, προκειμένου να έχουν όλοι πρόσβαση.

Ο γενικός γραμματέας του ΜέΡΑ25 κατέθεσε στη Βουλή τις ηχογραφήσεις, ωστόσο αυτές δεν έγιναν δεκτές και επιστράφηκαν.

Ωστόσο ο κ. Βαρουφάκης με ανάρτησή του στο προσωπικό του ιστολόγιο έκανε γνωστό πως το περιεχόμενο των ηχογραφήσεων θα δημοσιοποιηθεί έως το τέλος του μήνα.

Μάλιστα σε ανάρτησή του στο twitter έγραψε στα αγγλικά: «Είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο πως οι ολιγαρχικές κυβερνήσεις φοβούνται τη διαφάνεια. Σήμερα υπέβαλα στον πρόεδρο ένα USB με όλες μου τις (απολύτως νόμιμες) ηχογραφήσεις του Eurogroup του 2015, ζητώντας του να τις θέσει στη διάθεση των βουλευτών και του κοινού. Πανικόβλητος, το επέστρεψε! Μην ανησυχείτε. Το MeRA25 θα ρίξει φως. Σύντομα!».

Quite remarkable how oligarchic gvts fear transparency. Today I submitted to the Speaker a USB with all my (perfectly legal) 2015 Eurogroup recordings, asking him to make them available to MPs and the public. Panicked, he sent it back! Worry not. MeRA25 will let light in. Soon!

— Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) February 14, 2020