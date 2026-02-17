Σε μια συζήτηση που κινήθηκε από το πολιτικό κλίμα και τις προοπτικές της οικονομίας έως τα ζητήματα ακρίβειας, στεγαστικής κρίσης και εξωτερικής πολιτικής, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μίλησε στην εκπομπή Ώρα Ελλάδος του OPEN. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα διλήμματα της επόμενης περιόδου, η κυβερνητική στρατηγική ενόψει των πολιτικών εξελίξεων, η αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση, καθώς και η πορεία της χώρας σε ένα περιβάλλον διεθνών προκλήσεων.

Σε ερώτηση σχετικά με τα διλήμματα που έθεσε ο πρωθυπουργός, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι ο Κυρ. Μητσοτάκης είπε πως «η μία επιλογή είναι η ΝΔ με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τα αποτελέσματα που βλέπουμε και τις βελτιώσεις που χρειάζονται. Όπως είπε και λάθη πρέπει να διορθώσουμε. Δεν θα κάνουμε τώρα αναλυτική παράθεση, αλλά το γεγονός ότι έχουμε ήδη φτάσει στα 1.500 ευρώ και τα έχουμε ξεπεράσει στο μέσο μισθό στην πλήρη απασχόληση, έχουμε δημιουργήσει σχεδόν 600.000 δουλειές και έχουμε ακόμα και έναν χρόνο να εφαρμόσουμε πολλά σημαντικά από την πολιτική μας, όπου εκεί πρέπει να διορθωθούν και τα λάθη, δείχνει ότι η κυβέρνηση αυτή στο ζύγι, στην πλευρά των θετικών, έχει πολλά να επιδείξει. Τα υπόλοιπα δεν είναι ούτε χάος, ούτε ακυβερνησία. Είναι συγκεκριμένες υπαρκτές επιλογές τις οποίες ο κόσμος θα αξιολογήσει. Μέχρι τώρα είναι ο κ. Ανδρουλάκης, η κ. Κωνσταντοπούλου, ο κ. Φάμελλος, ο κ. Βελόπουλος και πάει λέγοντας. Πιθανότατα θα προστεθούν και κάποιες ακόμα. Τώρα, το αν οι άλλες επιλογές έχουν πρόγραμμα, το κοστολογήσουν, πουν κάτι συγκεκριμένο, μένει να το δούμε. Μέχρι τώρα, μέχρι τώρα δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο».

Πρόσθεσε επίσης ότι «θεωρώ ότι με βάση και την εμπειρία του 2023, χωρίς να σημαίνει ότι το 2027 θα επαναληφθεί αυτό που έγινε το 2023, είναι εφικτή η αυτοδυναμία, γιατί σας θυμίζω ότι και τότε, το σημείο εκκίνησης ήταν λίγο πάνω από το 30%. Τώρα η εκτίμηση ψήφου είναι στις περισσότερες λίγο κάτω, σε κάποιες είναι λίγο επάνω. Με όση αξιοπιστία μπορεί να έχει μία προβολή, όπως καταλαβαίνετε, σε περιβάλλον που δεν είναι εκλογικό. Και, όπως και να έχει, όταν έρθει η ώρα των εκλογών, δεν υπάρχουν ούτε υποθετικά κόμματα και, επίσης, το εκλογικό σώμα είναι αυτό το οποίο πάει στις εκλογές».

Στο σημείο αυτό ανέφερε ότι παρά τους ισχυρισμούς του ΠΑΣΟΚ και του Αλέξη Τσίπρα πως μπορούν να κερδίσουν τις εκλογές, η επανεκλογή της κυβέρνησης εξαρτάται κυρίως από τη δική της αποτελεσματικότητα, τη συνέπεια λόγων και έργων και τον σεβασμό στα αιτήματα της κοινωνίας. Τόνισε ότι δεν είναι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ίδια, αλλά κατηγόρησε ορισμένα για υπερβολές και λαϊκισμό, επισημαίνοντας πως οι πολίτες πλέον έχουν εμπειρία από προηγούμενες διακυβερνήσεις και κρίνουν πιο αυστηρά τις ανεδαφικές υποσχέσεις.

Απαντώντας στην κριτική περί υψηλής φορολογίας και επιδοματικής πολιτικής, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει μειώσει ή καταργήσει δεκάδες φόρους, έχει ελαφρύνει σημαντικά τον φόρο εισοδήματος και τον ΕΝΦΙΑ και δεν έχει αυξήσει κανέναν φόρο. Παράλληλα, επέμεινε ότι η αξιολόγηση της πολιτικής πρέπει να γίνεται συγκριτικά, με βάση το τι παρέλαβε και τι παραδίδει κάθε κυβέρνηση. «Η κυβέρνηση αυτή δεν αξιολογείται ως μια κυβέρνηση εν κενώ. Αξιολογείται με το τι παρέλαβε και τι παραδίδει ανά τετραετία, γι’ αυτό και κρίνεται αν θα επανεκλεγεί. Ο λόγος άμεσων προς έμμεσους φόρους, όπου πράγματι είναι προβληματικός και παραμένει προβληματικός στην Ελλάδα, αν και έχουμε μειώσει 23 ΦΠΑ και πρέπει να μειώσουμε κι άλλους, αλλά με προϋποθέσεις, πρώτον να βγαίνει ο λογαριασμός και δεύτερον να φτάνει στον καταναλωτή, είπε.

Ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντικές μειώσεις ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες, όπως βρεφικά είδη, προϊόντα υγείας, μεταφορές, πολιτισμό και αγροτικά εφόδια, τονίζοντας ότι ενδεχόμενες νέες μειώσεις έμμεσων φόρων θα εξεταστούν μόνο αν διασφαλίζεται ότι το όφελος θα φτάνει στον καταναλωτή και ότι είναι δημοσιονομικά βιώσιμο. Αναγνώρισε ότι βασικά προβλήματα για τους πολίτες παραμένουν η ακρίβεια στα τρόφιμα και κυρίως το στεγαστικό ζήτημα, επισημαίνοντας όμως ότι δεν υπάρχουν άμεσες ή «μαγικές» λύσεις, καθώς πρόκειται και για ιδιωτική περιουσία. Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το πρόβλημα με στοχευμένα μέτρα και επιδόματα, τα οποία -όπως είπε- είναι μόνιμα και κατευθύνονται σε συγκεκριμένες ανάγκες, όπως η στήριξη ενοικιαστών, φοιτητών και νέων μητέρων.

Παράλληλα, απέρριψε την κριτική περί επιδοματικής πολιτικής, υποστηρίζοντας ότι τα μέτρα χρηματοδοτούνται από την ανάπτυξη της οικονομίας και όχι από αύξηση φόρων, και τόνισε ότι η λογική παροχών χωρίς δημοσιονομική βάση οδήγησε στο παρελθόν σε οικονομικά προβλήματα, άρα η κυβέρνηση δίνει μόνο όσα αντέχει η οικονομία.

Ο Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε ερωτήσεις για τον ΦΠΑ και την ακρίβεια, τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν έχει αυξήσει κανέναν φόρο και απέρριψε τον ισχυρισμό ότι αυξάνει τα έσοδά της λόγω της ανόδου των τιμών. Για το στεγαστικό ζήτημα, ανέφερε ότι στόχος είναι να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών μέσω κινήτρων, όπως φοροαπαλλαγές για άνοιγμα κλειστών ακινήτων, επιδοτήσεις για ανακαίνιση και διάθεση σε μακροχρόνια μίσθωση, περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση σε ορισμένες περιοχές και επιβαρύνσεις σε τράπεζες που διατηρούν κλειστά ακίνητα. Τόνισε ότι τα ενοίκια δεν μπορούν να μειωθούν άμεσα, καθώς επηρεάζονται και από τη γενικότερη πορεία της οικονομίας.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε σε καταγγελία εργαζόμενης στην Πλεύση Ελευθερίας, κάνοντας λόγο για επιλεκτική αντιμετώπιση από μέρος των ΜΜΕ και της αντιπολίτευσης. Υποστήριξε ότι σε αντίστοιχη περίπτωση που αφορούσε στέλεχος της κυβέρνησης ή της Νέας Δημοκρατίας θα υπήρχε μεγαλύτερη δημοσιότητα και κριτική, μιλώντας για υποκρισία και για ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο πολιτικής αντιπαράθεσης, όπου -κατά τον ίδιο- διαστρεβλώνονται γεγονότα πριν ολοκληρωθούν οι έρευνες.

Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντώντας σε ερώτηση για ενδεχόμενη ειρηνευτική αποστολή στη Γάζα, δήλωσε ότι η Ελλάδα θα συμμετέχει στη διεθνή διαδικασία μόνο στο πλαίσιο αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, χωρίς να υπάρχουν αυτή τη στιγμή συγκεκριμένες επιχειρησιακές αποφάσεις. Τόνισε ότι η συμμετοχή αυτή δείχνει την αναγνώριση του ρόλου της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή και αποδίδει αυτό στη συνεπή εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, η οποία -όπως ανέφερε- διατηρεί ισορροπημένες σχέσεις τόσο με το Ισραήλ όσο και με τον αραβικό κόσμο.

Σχολιάζοντας την εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση, έκανε λόγο για «μηδενιστική» κριτική από ορισμένα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ για τον Αντώνη Σαμαρά ανέφερε ότι, παρά τις διαφωνίες με πρόσφατες δηλώσεις του, αναγνωρίζεται η συμβολή του ως πρώην πρωθυπουργού. «Το ότι τα τελευταία χρόνια και κυρίως τους τελευταίους μήνες έχει προβεί σε δηλώσεις που μας βρίσκουν αντίθετους, για πάρα πολύ συγκεκριμένους λόγους, με τα επιχειρήματά μας, δεν σημαίνει ότι ακυρώνουμε το μέχρι τώρα», είπε.

Για την εξωτερική πολιτική συνολικά, επεσήμανε ότι η Ελλάδα έχει ενισχύσει τη διεθνή της θέση τα τελευταία χρόνια, επικαλούμενος συμφωνίες ΑΟΖ, εξοπλιστικά προγράμματα, μείωση παραβιάσεων, συνεργασία με την Τουρκία στο μεταναστευτικό και ενεργειακές εξελίξεις που μετατρέπουν τη χώρα σε ενεργειακό κόμβο. Απέρριψε τις κατηγορίες περί «ενδοτισμού», υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνητικές επιλογές αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που αποδίδει αποτελέσματα, ακόμη και σε ζητήματα όπου υπάρχουν τεχνικές ή οικονομικές εκκρεμότητες, όπως το έργο του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης.