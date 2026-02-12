Σε ερωτήσεις για την ιδεολογική φυσιογνωμία του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού απάντησε σήμερα ο Μάκης Βορίδης σε εκπομπή του Action24, ο οποίος είπε ότι δεν μπορεί να αντιληφθεί την πολιτική ταυτότητα της κυρίας Καρυστιανού.

Ερωτώμενος για τις δηλώσεις της κυρίας Καρυστιανού, όπως αυτή για την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν, ο πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας είπε ότι αυτή η δήλωση, μαζί με άλλες δηλώσεις όπως αυτή που υποστήριζε ότι «δεν υπάρχει αριστερά, δεν υπάρχει δεξιά, δεν υπάρχουν ιδεολογίες», δημιουργεί ερωτηματικά για το ποια είναι η ταυτότητα του κόμματος της κυρίας Καρυστιανού.

Ως παράδειγμα ανέφερε και τη δήλωση της κυρίας Καρυστιανού για τους λεγόμενους αιώνιους φοιτητές: «Είναι δυνατόν να λες ότι είναι φασιστική η διαγραφή των φοιτητών, που την τοποθετεί τώρα αυτό; Είναι δυνατόν να λες ότι υπάρχουν 300.000 άνθρωποι που δεν έχουν πατήσει στο πανεπιστήμιο τα τελευταία 20 χρόνια, κάνει ζημιά διοικητική».

Στο ζήτημα της διακοπής κυήσεων, όπως χαρακτηριστικά είπε ο κύριος Βορίδης, η κυρία Καρυστιανού μετά τις δηλώσεις της είπε «Συγγνώμη, με συγχωρείτε, δεν το είπα έτσι ακριβώς». Στο θέμα των μεταναστών μίλησε η κυρία Καρυστιανού για «παράνομους εισβολείς», αλλά μετά, για ακόμη μια φορά είπε: «Δεν εννοούσα παράνομους εισβολείς, εννοούσα παράνομη εισβολή». Σχολιάζοντας τα μπρος-πίσω των δηλώσεών της, ο κύριος Βορίδης είπε: «Μέχρι τώρα ωραία ήταν, όταν ψαρεύει στα θολά νερά και λέει “δικαιοσύνη”. Όταν αρχίσει να τοποθετείται πάνω στα συγκεκριμένα ζητήματα, τότε θα κριθεί».

Ο κύριος Βορίδης ερωτήθηκε και για τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις που δίνουν υψηλά ποσοστά στην κ. Καρυστιανού. «Όταν δυνητικά σε ψηφίζουν και δεξιοί και αριστεροί, βγάζεις κάτι δυνητικό. Όταν θα αρχίσεις να τοποθετείσαι και να αποκτάς χαρακτήρα τότε το δυνητικό αποκτά μία άλλη δυναμική και μία άλλη ταυτότητα», απάντησε ο πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας.

Όσο για το περιβάλλον που την περιβάλλει, ο κύριος Βορίδης είπε: «Πρόκειται για το γνωστό περιβάλλον, καταλαβαίνω ότι υπάρχει κάποια δικηγόρος, ότι υπάρχουν κάποιοι πνευματικοί άνθρωποι, γέροντες, γερόντισσες, μέχρι εκεί, κάτι παραπάνω δεν ξέρω».

Δείτε το βίντεο: