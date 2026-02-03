Κατατίθεται εντός της ημέρας η τροπολογία για τη δημιουργία δύο προσωρινών δομών στην Κρήτη.

Ενόψει της ολοκλήρωσης της επεξεργασίας και συζήτησης των διατάξεων του νομοσχεδίου για τη νόμιμη μετανάστευση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, ο υπουργός, Θάνος Πλεύρης, ενημέρωσε τα κόμματα ότι θα καταθέσει τροπολογία, η οποία θα αφορά στη δημιουργία προσωρινών δομών, υπό την αιγίδα του υπουργείου Μετανάστευσης. Όπως διευκρίνισε ο κ. Πλεύρης, «αυτήν τη στιγμή, για να γίνει μια δομή χρειάζεται προεδρικό διάταγμα, επειδή όμως η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος είναι μια διαδικασία που καθυστερεί, η σύσταση δομών, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, θα μπορεί να γίνεται με υπουργική απόφαση».

Σύμφωνα με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, πρόκειται για δύο προσωρινούς χώρους στο Ηράκλειο και τα Χανιά. «Εκεί θα είναι δυνατό να γίνεται η διαδικασία της αρχικής φιλοξενίας, ο διαχωρισμός των ατόμων και όσοι έχουν προσφυγικό προφίλ θα ακολουθούν τη διαδικασία της παροχής ασύλου αλλά και της μεταφοράς τους. Όσοι έχουν μη προσφυγικό προφίλ, κατά τις διατάξεις του νέου νόμου που θα εφαρμοστεί από τον Σεπτέμβριο, θα οδηγούνται σε χώρους κράτησης ώστε, όταν απορριφθεί το άσυλό τους, να ακολουθείται και η διαδικασία της επιστροφής τους», ανέφερε ο κ. Πλεύρης.

Ο υπουργός σημείωσε ότι αυτοί οι δύο χώροι είναι απαραίτητοι και επανέλαβε τα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία εισήλθαν από το κανάλι της Λιβύης σχεδόν 20.000 άτομα. «Από αυτούς, 7.300 ήταν από το Σουδάν, δηλαδή μία χώρα που έχει έρεισμα, ώστε να θέσουν θέμα ασύλου το οποίο θα εξεταστεί». Αντίστοιχος πληθυσμός, όμως, δηλαδή 7.300 άτομα, ήταν από την Αίγυπτο και 3.500 από το Μπαγκλαντές, που, όπως τόνισε, δεν δικαιολογούν άσυλο και επομένως εκεί η διαδικασία θα είναι η κράτηση, η εξέταση του ασύλου και η επιστροφή.

Ο κ. Πλεύρης επεσήμανε ότι, με βάση το Σύμφωνο Μετανάστευσης που θα εφαρμόζεται από τον Ιούνιο, η χώρα έχει πολύ αυστηρές δεσμεύσεις, ως χώρα πρώτης υποδοχής. Θα πρέπει η διαδικασία της ταυτοποίησης και της κρίσης ασύλου να γίνεται σε ασφυκτικό χρονικό διάστημα 12 εβδομάδων και συνεπώς είναι απαραίτητο όταν υπάρχει μεγάλη ροή να υπάρχουν και οι αναγκαίοι χώροι για να προχωρήσουν οι διαδικασίες.

Στην τροπολογία θα ορίζεται και η δυνατότητα να μη δίνονται μόνο στους δήμους που πλήττονται από το μεταναστευτικό αντισταθμιστικά αλλά και στην περιφέρεια, βάσει των πιέσεων που δέχεται από το μεταναστευτικό.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου ενημέρωσε, επίσης, τα μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής ότι ενδεχομένως να υπάρξει και διάταξη «για μια πιο εύκολη διαδικασία υπαγωγής ασυνόδευτων ανηλίκων σε καθεστώς επιτροπείας, κατά τρόπο ώστε να μειωθεί η γραφειοκρατία».

Σε σχέση με τις τιθέμενες διατάξεις, ο κ. Πλεύρης είπε ότι θα επιφέρει βελτιωτικές τροποποιήσεις, στη βάση παρατηρήσεων που έχουν γίνει. Το νομοσχέδιο εισάγεται αύριο, Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, στην Ολομέλεια της Βουλής.