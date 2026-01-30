Εκτενής είναι η κάλυψη από γαλλικά μέσα ενημέρωσης της χθεσινής επίσκεψης της υπουργού ‘Αμυνας της Γαλλίας Κατρίν Βοντρίν στην Αθήνα, όπου σε γενικές γραμμές υπογραμμίζεται το υψηλό επίπεδο σχέσεων Ελλάδας-Γαλλίας στον τομέα της άμυνας.

Ειδικότερα, στην εφημερίδα OUEST FRANCE δημοσιεύεται άρθρο- ανταπόκριση με τίτλο «Στην Ελλάδα η Γαλλίδα υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας επιδιώκει να ενισχύσει την αμυντική συνεργασία» και υπότιτλο «Η Κατρίν Βοντρίν είχε υποσχεθεί στους Έλληνες ότι θα επισκεφθεί τη φρεγάτα άμυνας και επέμβασης που μόλις παραδόθηκε από τη Naval Group. Μια ευκαιρία για τη Γαλλίδα υπουργό Εθνικής ‘Αμυνας να συζητήσει το μέλλον της γαλλοελληνικής συνεργασίας».

Στο σχετικό δημοσίευμα αναφέρεται ότι η Ελλάδα και η Γαλλία είχαν υπογράψει τον Σεπτέμβριο 2021 μία συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης στον τομέα της άμυνας. Η συμφωνία αυτή λήγει στο τέλος του έτους και, όπως διαβεβαιώνει η υπουργός, «πολύ πιθανόν» να ανανεωθεί μέσα στις «επόμενες εβδομάδες» ή, σε κάθε περίπτωση, «πριν από το τέλος του Α’ εξαμήνου».

Στην εφημερίδα LE TELEGRAMME δημοσιεύεται επίσης άρθρο- ανταπόκριση από Ελλάδα με τίτλο «Η Ελλάδα ενδιαφέρεται για νέα πλοία: μετά τη φρεγάτα Kimon, νέες παραγγελίες για τη Naval Group;» και υπότιτλο «Η Γαλλίδα υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας, βρέθηκε στην Ελλάδα για μια επίσκεψη που ξεπερνούσε την απλή τυπική ευγένεια. Η ίδια εξήρε τη γαλλοελληνική συνεργασία, η οποία πρόκειται να ανανεωθεί και σύμβολο της οποίας, κατά την άποψή της, είναι η παράδοση φρεγατών που έχουν κατασκευαστεί από τη Naval Group».

Τέλος στην ιστοσελίδα SIX ACTUALITES δημοσιεύεται άρθρο με τίτλο «Στην Ελλάδα, οι φιλοδοξίες της Γαλλίδας υπουργού Ενόπλων Δυνάμεων για μια ενισχυμένη αμυντική συνεργασία» και υπότιτλο «Οι φιλοδοξίες της Γαλλίδας υπουργού Εθνικής ‘Αμυνας για μια ενισχυμένη αμυντική συνεργασία θέτουν στο προσκήνιο το διακύβευμα της στρατιωτικής συνεργασίας και της ευρωπαϊκής ασφάλειας, διερευνώντας τη δυναμική των διμερών σχέσεων και της αμυντικής πολιτικής μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας. Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι για να κατανοηθεί η επανειλημμένη κινητικότητα Παρισιού και Αθήνας, η συγκεκριμένη επίσκεψη πρέπει να ιδωθεί ως ένα στάδιο ενός ευρύτερου αφηγήματος σχετικά με την ευρωπαϊκή ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των συμμαχιών.

«Η επίσκεψη της Γαλλίδας υπουργού Εθνικής ‘Αμυνας στην Ελλάδα εντάσσεται σε μια λογική συνέχειας. Δεν αποτελεί απλώς ένα διπλωματικό τελετουργικό, αλλά προετοιμάζει συγκεκριμένες αποφάσεις σχετικά με τον εξοπλισμό, την εκπαίδευση και την ενσωμάτωση των εθνικών βιομηχανικών δυνατοτήτων σε πιο ανθεκτικές αλυσίδες εφοδιασμού. Για τους εμπλεκόμενους φορείς, η προτεραιότητα δεν περιορίζεται στην υπογραφή συμφωνιών, αλλά στη λήψη επιλογών που ενισχύουν την ευρωπαϊκή ασφάλεια και τις διμερείς σχέσεις, χωρίς προσφυγή σε εντυπωσιασμούς», αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα.