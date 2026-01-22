Η Metron Analysis πραγματοποίησε νέα δημοσκόπηση για το Mega, με τους πολίτες να απαντούν σε μια σειρά από ερωτήματα.

Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 28,5% με δεύτερο κόμμα το ΠΑΣΟΚ με 12,5% και την Πλεύση Ελευθερίας να ακολουθεί με 11,7%.

Εκτίμηση ψήφου

  • Νέα Δημοκρατία: 28,5%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 3,9%
  • ΠΑΣΟΚ: 12,5%
  • ΚΚΕ: 8%
  • Σπαρτιάτες: 0,6%
  • Ελληνική Λύση: 10,7%
  • Νίκη: 2,5%
  • Πλεύση Ελευθερίας: 11,7%
  • ΜεΡΑ25: 2,7%
  • Νέα Αριστερά: 2,5%
  • Φωνή Λογικής: 3,3%
  • ΑΝΤΑΡΣΥΑ: 1,9%
  • Κίνημα Δημοκρατίας: 1,7%
  • Λοιπά: 9,5%

Πρόθεση ψήφου

  • Νέα Δημοκρατία: 22,3%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 3%
  • ΠΑΣΟΚ: 9,8%
  • ΚΚΕ: 6,3%
  • Σπαρτιάτες: 0,5%
  • Ελληνική Λύση: 8,4%
  • Νίκη: 2%
  • Πλεύση Ελευθερίας: 9,2%
  • ΜεΡΑ25: 2,1%
  • Νέα Αριστερά: 1,9%
  • Φωνή Λογικής: 2,6%
  • ΑΝΤΑΡΣΥΑ: 1,5%
  • Κίνημα Δημοκρατίας: 1,3%
  • Αναποφάσιστοι: 9,5%

Πόσο πιθανό είναι να στηρίξετε ένα ενδεχόμενο κόμμα από τη Μαρία Καρυστιανού

  • Απίθανο: 47%
  • Όχι και τόσο πιθανό: 19%
  • Αρκετά πιθανό: 17%
  • Πολύ πιθανό: 16%

Πόσο πιθανό είναι να στηρίξετε ένα ενδεχόμενο κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα

  • Απίθανο: 66%
  • Όχι και τόσο πιθανό: 15%
  • Αρκετά πιθανό: 9%
  • Πολύ πιθανό: 10%

Πόσο πιθανό είναι να στηρίξετε ένα ενδεχόμενο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά

  • Απίθανο: 72%
  • Όχι και τόσο πιθανό: 17%
  • Αρκετά πιθανό: 7%
  • Πολύ πιθανό: 4%

Ακολουθούν τα υπόλοιπα ευρήματα της δημοσκόπησης: