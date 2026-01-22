Η Metron Analysis πραγματοποίησε νέα δημοσκόπηση για το Mega, με τους πολίτες να απαντούν σε μια σειρά από ερωτήματα.

Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 28,5% με δεύτερο κόμμα το ΠΑΣΟΚ με 12,5% και την Πλεύση Ελευθερίας να ακολουθεί με 11,7%.

Εκτίμηση ψήφου

Νέα Δημοκρατία: 28,5%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,9%

ΠΑΣΟΚ: 12,5%

ΚΚΕ: 8%

Σπαρτιάτες: 0,6%

Ελληνική Λύση: 10,7%

Νίκη: 2,5%

Πλεύση Ελευθερίας: 11,7%

ΜεΡΑ25: 2,7%

Νέα Αριστερά: 2,5%

Φωνή Λογικής: 3,3%

ΑΝΤΑΡΣΥΑ: 1,9%

Κίνημα Δημοκρατίας: 1,7%

Λοιπά: 9,5%

Πρόθεση ψήφου

Νέα Δημοκρατία: 22,3%

ΣΥΡΙΖΑ: 3%

ΠΑΣΟΚ: 9,8%

ΚΚΕ: 6,3%

Σπαρτιάτες: 0,5%

Ελληνική Λύση: 8,4%

Νίκη: 2%

Πλεύση Ελευθερίας: 9,2%

ΜεΡΑ25: 2,1%

Νέα Αριστερά: 1,9%

Φωνή Λογικής: 2,6%

ΑΝΤΑΡΣΥΑ: 1,5%

Κίνημα Δημοκρατίας: 1,3%

Αναποφάσιστοι: 9,5%

Πόσο πιθανό είναι να στηρίξετε ένα ενδεχόμενο κόμμα από τη Μαρία Καρυστιανού

Απίθανο: 47%

Όχι και τόσο πιθανό: 19%

Αρκετά πιθανό: 17%

Πολύ πιθανό: 16%

Πόσο πιθανό είναι να στηρίξετε ένα ενδεχόμενο κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα

Απίθανο: 66%

Όχι και τόσο πιθανό: 15%

Αρκετά πιθανό: 9%

Πολύ πιθανό: 10%

Πόσο πιθανό είναι να στηρίξετε ένα ενδεχόμενο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά

Απίθανο: 72%

Όχι και τόσο πιθανό: 17%

Αρκετά πιθανό: 7%

Πολύ πιθανό: 4%

Ακολουθούν τα υπόλοιπα ευρήματα της δημοσκόπησης: