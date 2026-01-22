Η Metron Analysis πραγματοποίησε νέα δημοσκόπηση για το Mega, με τους πολίτες να απαντούν σε μια σειρά από ερωτήματα.
Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 28,5% με δεύτερο κόμμα το ΠΑΣΟΚ με 12,5% και την Πλεύση Ελευθερίας να ακολουθεί με 11,7%.
Εκτίμηση ψήφου
- Νέα Δημοκρατία: 28,5%
- ΣΥΡΙΖΑ: 3,9%
- ΠΑΣΟΚ: 12,5%
- ΚΚΕ: 8%
- Σπαρτιάτες: 0,6%
- Ελληνική Λύση: 10,7%
- Νίκη: 2,5%
- Πλεύση Ελευθερίας: 11,7%
- ΜεΡΑ25: 2,7%
- Νέα Αριστερά: 2,5%
- Φωνή Λογικής: 3,3%
- ΑΝΤΑΡΣΥΑ: 1,9%
- Κίνημα Δημοκρατίας: 1,7%
- Λοιπά: 9,5%
Πρόθεση ψήφου
- Νέα Δημοκρατία: 22,3%
- ΣΥΡΙΖΑ: 3%
- ΠΑΣΟΚ: 9,8%
- ΚΚΕ: 6,3%
- Σπαρτιάτες: 0,5%
- Ελληνική Λύση: 8,4%
- Νίκη: 2%
- Πλεύση Ελευθερίας: 9,2%
- ΜεΡΑ25: 2,1%
- Νέα Αριστερά: 1,9%
- Φωνή Λογικής: 2,6%
- ΑΝΤΑΡΣΥΑ: 1,5%
- Κίνημα Δημοκρατίας: 1,3%
- Αναποφάσιστοι: 9,5%
Πόσο πιθανό είναι να στηρίξετε ένα ενδεχόμενο κόμμα από τη Μαρία Καρυστιανού
- Απίθανο: 47%
- Όχι και τόσο πιθανό: 19%
- Αρκετά πιθανό: 17%
- Πολύ πιθανό: 16%
Πόσο πιθανό είναι να στηρίξετε ένα ενδεχόμενο κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα
- Απίθανο: 66%
- Όχι και τόσο πιθανό: 15%
- Αρκετά πιθανό: 9%
- Πολύ πιθανό: 10%
Πόσο πιθανό είναι να στηρίξετε ένα ενδεχόμενο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά
- Απίθανο: 72%
- Όχι και τόσο πιθανό: 17%
- Αρκετά πιθανό: 7%
- Πολύ πιθανό: 4%
Ακολουθούν τα υπόλοιπα ευρήματα της δημοσκόπησης: