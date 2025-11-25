Στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα αναφέρεται σήμερα ο βρετανικός Guardian, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά σε όσα γράφει ο πρώην πρωθυπουργός στην «Ιθάκη» για τον υπουργό Οικονομικών της κυβέρνησής του Γιάνη Βαρουφάκη.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρει: «Ο Γιάνης Βαρουφάκης, ο αιρετικός οικονομολόγος που έγινε παγκοσμίως γνωστός στην κορύφωση της ελληνικής κρίσης χρέους, δεν ήταν μόνο εγωκεντρικός αλλά, σύμφωνα με τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, ενδιαφερόταν περισσότερο να δοκιμάσει τις θεωρίες παιγνίων του στη χώρα παρά να τη διασώσει.

Αυτή είναι η εικόνα που σκιαγραφεί ο Αλέξης Τσίπρας στο νέο του βιβλίο “Ιθάκη”, προσπαθώντας, δέκα χρόνια μετά, να αποκαταστήσει την αλήθεια για εκείνη την περίοδο. Ο πρώην ηγέτης της αριστεράς δεν διστάζει να ασκήσει αυστηρή κριτική στον πρώην υπουργό Οικονομικών».

«Στην πραγματικότητα ήταν περισσότερο σελέμπριτι και λιγότερο οικονομολόγος», αναφέρει ο 51χρονος Τσίπρας, ο οποίος περιγράφει ότι επέλεξε τον Βαρουφάκη ως υπουργό Οικονομικών λόγω της διεθνούς φήμης του και των «εξαιρετικά ελκυστικών» δεξιοτήτων του ως δημόσιου ομιλητή.

«Ήθελα να στείλω μήνυμα σκληρής διαπραγμάτευσης, αλλά υποτίμησα τον ανθρώπινο παράγοντα. Πολύ γρήγορα, ο Βαρουφάκης από περιουσιακό στοιχείο (asset) έγινε αρνητικός πρωταγωνιστής. Ούτε οι δυνητικοί μας σύμμαχοι μπορούσαν να τον αντέξουν, ούτε και οι ίδιοι οι συνεργάτες του», εξηγεί ο πρώην πρωθυπουργός.

Στο χρονικό των γεγονότων, που ήδη προκαλεί αναταράξεις στην Ελλάδα, ο Τσίπρας, που φαίνεται να προετοιμάζει πολιτική επιστροφή δύο χρόνια μετά την παραίτησή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνει ότι ήταν σαφές πως ο Έλληνας ακαδημαϊκός είχε προσωπικό πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης των βιβλίων του.

Οι διαπραγματεύσεις για την αποτροπή της χρεοκοπίας δεν ήταν «απλώς τρόπος να επιτευχθεί καλύτερη συμφωνία για τη χώρα. Ήταν ένα πείραμα, μια ιστορική ευκαιρία να αποδειχθεί η αλήθεια των οικονομικών θεωριών του», γράφει ο Τσίπρας.

Κατά τη διάρκεια των έντονων διαπραγματεύσεων που τον έφεραν αντιμέτωπο με τον τότε Γερμανό οικονομικό τσάρο, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, και άλλους αυστηρούς οικονομολόγους, η Ελλάδα πλησίασε επικίνδυνα στην έξοδο από την ευρωζώνη.

Στο επίκεντρο βρισκόταν όχι μόνο το μέλλον της χώρας αλλά και οι τιμωρητικές πολιτικές λιτότητας που απαιτούσαν οι διεθνείς δανειστές ως αντάλλαγμα για τα δάνεια διάσωσης, τα οποία ο Τσίπρας και η κυβέρνησή του είχαν δεσμευτεί να ακυρώσουν.

Οι προσπάθειες εξεύρεσης χρημάτων αλλού, συμπεριλαμβανομένης μιας απεγνωσμένης έκκλησης στο Κρεμλίνο για αγορά ελληνικών ομολόγων, έπεσαν στο κενό, με τον ίδιο τον Πούτιν να ξεκαθαρίζει ότι η Αθήνα θα έπρεπε να βρει συμβιβασμό με τους εταίρους της στην ΕΕ.

«Η βοήθεια σε μια υπερχρεωμένη χώρα θα ήταν σαν να πετάς χρήματα στα σκουπίδια», φέρεται να είπε ο Ρώσος πρόεδρος στον Έλληνα ομόλογό του στη Μόσχα.

«Ήθελα μια αξιοπρεπή συμφωνία εντός της ευρωζώνης», γράφει ο Τσίπρας, «αλλά δεν κρύβαμε ούτε το γεγονός ότι θέλαμε ριζικές αλλαγές στην Ευρώπη, ότι θέλαμε να σταματήσουμε την επιβολή της οικονομικής ανοησίας του νεοφιλελευθερισμού όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά από άκρη σε άκρη της ηπείρου».

Τον Ιούλιο του 2015, προς έκπληξη της Γερμανίδας καγκελαρίου, Άνγκελα Μέρκελ, οι εξοντωτικοί όροι διάσωσης τέθηκαν σε δημοψήφισμα, ρίχνοντας την ΕΕ σε περαιτέρω κρίση.

Παρά τη συντριπτική νίκη όσων αντιτάχθηκαν στη λιτότητα, ο Τσίπρας δεν είχε άλλη επιλογή από το να αποδεχτεί την έκβαση και να διαπραγματευτεί ένα ακόμη αυστηρότερο πακέτο διάσωσης με τους ξένους δανειστές, υποστηρίζοντας ότι η ψήφος είχε επίσης στόχο την αποτροπή εθνικής ταπείνωσης. Ο ίδιος διαβεβαιώνει ότι ποτέ δεν σκόπευε η Ελλάδα να φύγει από την ευρωζώνη.

Ο Βαρουφάκης, που πριν το δημοψήφισμα είχε συγκρουστεί έντονα με συναδέλφους στις συνεδριάσεις της Ευρωομάδας, παραιτήθηκε στη συνέχεια, αν και οι δύο πολιτικοί προσπάθησαν, τουλάχιστον δημοσίως, να διατηρήσουν φιλικές σχέσεις.

Στο βιβλίο, που φέρει το όνομα του νησιού όπου το 2018 ο Τσίπρας δήλωσε την έξοδο της Ελλάδας από την πολυετή κρίση, ο πρώην πρωθυπουργός στρέφεται κατά του πρώην συμμάχου του, που πλέον ηγείται του αριστερού κόμματος ΜέΡΑ25.

Σε μια από τις πιο έντονες αποκαλύψεις σύγχρονης μνήμης, ο Τσίπρας υποστηρίζει ότι ο αντιπαραθετικός χαρακτήρας του Βαρουφάκη τον άφηνε ολοένα και πιο απομονωμένο, έθεσε σε κίνδυνο την Ελλάδα και βοήθησε τα «γεράκια», με επικεφαλής τον Σόιμπλε, που πίεζαν εμφανώς για Grexit.

«Ο Βαρουφάκης είχε αποδείξει ότι δεν ήταν κατάλληλος για μια συμφωνία που απαιτούσε πολύπλοκη και λεπτή διαχείριση», αναφέρει, προσθέτοντας ότι άρχισε να αμφιβάλλει για τον υπουργό του από νωρίς.

«Ήταν το πρόσωπο της διαπραγμάτευσης, ο άνδρας που προσέλκυε την προσοχή, που κοσμούσε τα εξώφυλλα περιοδικών σε όλο τον κόσμο … έδινε την εντύπωση ότι απολάμβανε το νέο του ρόλο», συμπληρώνει.

Όταν ο Βαρουφάκης παρουσίασε σχέδιο έκτακτης ανάγκης που περιλάμβανε τη δημιουργία παράλληλου νομίσματος και τη διανομή κουπονιών σε συνταξιούχους, ως τρόπο πίεσης προς τους δανειστές, ο Τσίπρας κατάλαβε ότι η κατάσταση είχε ξεφύγει και ρώτησε: «Το εννοείς σοβαρά;».

Με την πολυαναμενόμενη κυκλοφορία του βιβλίου του, ο Τσίπρας είχε δηλώσει ότι ήρθε η ώρα η φωνή του να ακουστεί.

Στο βιβλίο του αναφέρεται στις παρασκηνιακές συναντήσεις που οδήγησαν στον σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας με δεξιό λαϊκιστή, έως και τη σημαντική συμφωνία για το ζήτημα της τότε Μακεδονίας.

Ωστόσο, η ανασύνθεση της ιστορίας έχει προκαλέσει οργή και έκπληξη, ενώ σε ό,τι αφορά τον Βαρουφάκη, που έκτοτε απέσπασε διεθνή αναγνώριση ως συγγραφέας μπεστ σέλερ, επικρατεί εκκωφαντική σιωπή».