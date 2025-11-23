Σε ρυθμό εσωκομματικών εκλογών κινείται σήμερα η ΝΔ, καθώς 122.546 πολιτικά ενεργά μέλη του κόμματος θα συμμετέχουν στη διαδικασία για την ανάδειξη Προέδρων και Συμβουλίων στις Διοικούσες Επιτροπές Εκλογικών Περιφερειών και τοπικών οργανώσεων αλλά και 1.000 συνέδρων για το επόμενο τακτικό συνέδριο της ΝΔ το οποίο αναμένεται να διεξαχθεί την άνοιξη. Οι κάλπες ανοίγουν στις 8 το πρωί και τα μέλη θα μπορούν να ψηφίζουν μέχρι τις 19:00 το απόγευμα είτε στις 1.200 κάλπες που θα στηθούν σε 233 σημεία της επικράτειας, είτε ηλεκτρονικά.

Είχε προηγηθεί εντονότατη κινητοποίηση των γαλάζιων στελεχών (με καμπάνια στα social media – συνεχείς επικοινωνίες) με στόχο την ανανέωση, κάτι που επιτεύχθηκε καθώς προστέθηκαν πολλά νέα μέλη, γεγονός που επιτρέπει στην Πειραιώς να εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι «η αύξηση του αριθμού των ενεργών μελών αποδεικνύει για μια ακόμη φορά πόσο ισχυρές είναι οι ρίζες της Παράταξης στην κοινωνία», συμπληρώνοντας ότι «η Νέα Δημοκρατία είναι κόμμα με πλατιά λαϊκή βάση που συμμετέχει ενεργά στις διεργασίες του κόμματος, καθώς οι άνθρωποι που συμμετέχουν στις εκλογές είναι αυτοί που όχι μόνο μεταδίδουν το μήνυμα του κόμματος, αλλά το συνδιαμορφώνουν ενεργά».

Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης επιστρέφοντας τα ξημερώματα από τη Σιγκαπούρη, όπου πραγματοποίησε σημαντικές επαφές με επενδυτικό πρόσημο, αναμένεται να ψηφίσει στις 18:00 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο Κάτω Πετραλώνων, στέλνοντας το μήνυμα της συσπείρωσης, της εγρήγορσης και προετοιμασίας για την επόμενη εκλογική νίκη του κόμματος, καθώς τα στελέχη που θα αναδειχθούν από τις σημερινές κάλπες θα είναι εκείνα που θα σηκώσουν το βάρος των εθνικών εκλογών σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών.

Η ανανέωση

Με ζητούμενο νέο αίμα να αναλάβει πρωτοβουλίες στο εσωκομματικό πεδίο, υποψηφιότητα για μία από τις 3.500 κομματικές θέσεις – Πρόεδροι ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ, μέλη Συμβουλίων ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ, Σύνεδροι – κατέθεσαν 7.200 μέλη, ενώ από τα γαλάζια κομματικά στελέχη που γνωρίζουν την ανθρωπογεωγραφία εκτιμάται πως το ποσοστό ανανέωσης των μελών των προεδρείων των οργανώσεων του κόμματος θα ξεπεράσει το 60%. Επισημαίνεται ότι περισσότερα από τα μισά μέλη ανήκουν στη δυναμική ηλικιακή ομάδα των 25-54 ετών, ενώ το 42% είναι γυναίκες. Το 48% εργάζονται ως μισθωτοί στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, το 27% είναι έμποροι και ελεύθεροι επαγγελματίες ή εργαζόμενοι στον πρωτογενή τομέα και το 25% είναι συνταξιούχοι.

Προσυνέδρια σε όλη τη χώρα

Μετά την ανασύνθεση σε εσωκομματικό επίπεδο θα ξεκινήσουν τα προσυνέδρια της ΝΔ σε όλη τη χώρα. Για το λόγο αυτό ήδη έχουν ξεκινήσει οι συσκέψεις σε Πειραιώς και Μέγαρο Μαξίμου με στόχο την άρτια οργάνωσή τους, καθώς στόχος είναι το άνοιγμα στην κοινωνία και ο ανοιχτός διάλογος με τους πολίτες σε μια περίοδο που η συσπείρωση είναι ζητούμενο για την ηγεσία της ΝΔ αλλά και η γκρίζα ζώνη, όπως αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις, αποτελεί στόχευση και στοίχημα το οποίο πρέπει να κερδηθεί δεδομένων των πολιτικών συσχετισμών όπως διαμορφώνονται αλλά και της ανάγκης για επανατοποθέτηση λόγω πολιτικής φθοράς.

Άλλωστε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι κομματικές οργανώσεις ειδικά στην περιφέρεια, γι’ αυτό και τονίζει ότι: «στις μάχες που έρχονται δεν περισσεύει κανείς», κινητοποιώντας δυναμικά τον κομματικό μηχανισμό και ζητώντας από όλους να βρίσκονται σε πλήρη εγρήγορση. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να τονίσει ότι η ΝΔ είναι το πιο ενεργό, το πιο μαζικό κόμμα, καλώντας τα κομματικά στελέχη να τρέξουν και να επικοινωνήσουν το κυβερνητικό έργο, να αποκρούσουν την κριτική και να αναδείξουν τη γαλάζια ατζέντα για την επόμενη ημέρα, τονίζοντας ότι αποτελούν τη φωνή της παράταξης μέχρι τις εκλογές του 2027.