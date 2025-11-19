Σημαντικές παρεμβάσεις αναφορικά με την καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών στις συναλλαγές τους με το Δημόσιο σχεδιάζει η κυβέρνηση, με στόχο τη δραστική μείωση της γραφειοκρατίας, των καθυστερήσεων και των ουρών στις υπηρεσίες του κράτους. Την προσπάθεια αυτή άλλωστε έθεσε ως προτεραιότητα για την επόμενη περίοδο ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο, με την υλοποίηση του φιλόδοξου έργου να αναλαμβάνει ο ίδιος ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Για το λόγο αυτό μάλιστα αναμένεται να κατατεθεί και σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή έως το τέλος του έτους.

Το σκεπτικό

Στο επίκεντρο του σχεδίου βρίσκεται ένα απλό σκεπτικό: το μοντέλο που εφαρμόστηκε στον ΕΦΚΑ να μπορέσει να επεκταθεί σε όλο το Δημόσιο. Δηλαδή, οι πολίτες να μην εξαρτώνται πια μόνο από την εκάστοτε υπηρεσία για την ολοκλήρωση μιας διαδικασίας, αλλά να μπορούν να εξυπηρετούνται και από πιστοποιημένους επαγγελματίες που θα αναλαμβάνουν να διεκπεραιώνουν υποθέσεις γρήγορα και χωρίς κόστος.

Το σύστημα αυτό στον ΕΦΚΑ βοήθησε να ξεμπλοκάρουν παλιές αιτήσεις και να μειωθούν οι χρόνοι αναμονής. Έτσι λοιπόν η κυβέρνηση θέλει αυτή την τακτική να την επεκτείνει: μηχανικοί, δικηγόροι και άλλοι επαγγελματίες θα μπορούν να υπογράφουν έγγραφα, αυτοψίες, βεβαιώσεις και μελέτες για λογαριασμό των πολιτών, με την υποχρεωτική αποδοχή τους από τις δημόσιες υπηρεσίες. Για τον πολίτη αυτό σημαίνει ότι δεν θα περιμένει εβδομάδες ή μήνες για μια απλή έγκριση. Για παράδειγμα, μια μελέτη πυρασφάλειας δεν θα χρειάζεται πλέον να περάσει από την Πυροσβεστική – η υπογραφή του πιστοποιημένου επαγγελματία θα αρκεί.

Παράλληλα, το νέο νομοσχέδιο θα επιχειρήσει να σταματήσει οριστικά τη διαρκή συλλογή δικαιολογητικών. Με μία υπεύθυνη δήλωση, οι υπηρεσίες θα μπορούν να αντλούν μόνες τους τα στοιχεία που υπάρχουν ήδη στο χαρτοβασίλειο του Δημοσίου. Δεν θα χρειάζεται πια ο πολίτης να τρέχει για πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, περιουσιακών στοιχείων ή άλλων εγγράφων που υπάρχουν ήδη σε κρατικές βάσεις δεδομένων.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά παράλληλα και η συμμόρφωση του κράτους στις δικαστικές αποφάσεις. Σε κάθε υπουργείο θα τοποθετηθεί μια ειδική ομάδα που θα έχει αποκλειστικό στόχο να φροντίζει ώστε οι αποφάσεις των δικαστηρίων να εφαρμόζονται μέσα σε έξι μήνες. Έτσι, ο πολίτης δεν θα χρειάζεται να ξαναμπεί σε έναν νέο κύκλο προσφυγών επειδή η διοίκηση καθυστερεί.

Αλλαγές έρχονται όμως και στις μεταβιβάσεις ακινήτων, όπου σήμερα κάθε συναλλαγή μπορεί να απαιτεί εβδομάδες, πολλαπλές επισκέψεις και πολλά έξοδα. Με τη νέα ρύθμιση, οι συμβολαιογράφοι θα λειτουργούν ως “one stop shop”: θα μαζεύουν οι ίδιοι όλα τα δικαιολογητικά από τις δημόσιες υπηρεσίες. Οπότε ο πολίτης δεν θα χρειάζεται να είναι ο “ταχυδρόμος” ανάμεσα σε εφορίες, κτηματολόγια, δήμους και άλλες υπηρεσίες.

Συμπληρωματικά, σχεδιάζεται ρύθμιση για παλιές υποθέσεις ακινήτων όπου υπάρχει σύγκρουση πολίτη και Δημοσίου. Όταν κάποιος έχει τίτλο ιδιοκτησίας πριν από το 1995 και το κράτος δεν διαθέτει κανένα ισχυρό στοιχείο, τότε το Δημόσιο δεν θα διεκδικεί άλλο την ιδιοκτησία. Έτσι, θα κλείσουν χρόνια ανοικτές υποθέσεις που κρατούν ακίνητα “παγωμένα” για δεκαετίες.

Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες, το κράτος θα αποφεύγει να ασκεί ένδικα μέσα σε υποθέσεις με ιδιαίτερη κοινωνική βαρύτητα, όπως θάνατοι, τραυματισμοί και περιπτώσεις ψυχικής οδύνης. Ο στόχος είναι να μην ταλαιπωρούνται επιπλέον οι οικογένειες και τα θύματα σε μακροχρόνιες δικαστικές διαδικασίες. Όλες αυτές οι κινήσεις θα έχουν έναν κοινό στόχο: να γίνει το Δημόσιο πιο λειτουργικό και πιο φιλικό προς τον πολίτη, να μειωθούν οι χρόνοι εξυπηρέτησης και να σταματήσει η καθημερινή ταλαιπωρία που προκύπτει από την έλλειψη συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών.