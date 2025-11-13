«Πρώτη μας υποχρέωση να σκύψουμε πάνω από την ακρίβεια και να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα. Από τις αρχές Ιανουαρίου οι πολίτες θα δουν αυξήσεις στους πραγματικούς τους μισθούς μέσα από τη μείωση της άμεσης φορολογίας», τόνισε, σε δηλώσεις του από την Ελευσίνα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός, σε ομιλία του στους κατοίκους της περιοχής, εξήγγειλε τρία σημαντικά έργα.

Τη μεταφορά του λιμανιού Ελευσίνας, τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά και την αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου.

«Σκύβουμε πάνω στις τοπικές ιδιαιτερότητες κάθε γωνιάς της Ελλάδας για να κάνουμε τις ζωές σας καλύτερες», είπε.