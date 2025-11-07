«Ένα καινούριο κεφάλαιο ευθύνης και προοπτικής για την αξιοποίηση του εθνικού μας πλούτου και των εθνικών μας συμφερόντων ανοίγει με τη συμφωνία με την ExxonMobil για γεωτρήσεις», ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, κατά την τοποθέτησή του στο φορολογικό νομοσχέδιο στην Ολομέλεια.

Ο αναπληρωτής υπουργός ανάφερε πως «σε λιγότερο από δύο χρόνια, θα έχουμε την πρώτη γεώτρηση μετά από 40 χρόνια στην ελληνική επικράτεια. Θα ξέρουμε εάν έχουμε και πού εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα σε συνεργασίες αμοιβαία επωφελείς με τον στρατηγικό μας εταίρο, τις ΗΠΑ. Κοιτάσματα που αυταπόδεικτα θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των Ελλήνων και Ελληνίδων και θα δώσουν τις δυνατότητες στην Πολιτεία να αυξήσει το μέρισμα της ανάπτυξης προς της κοινωνία».

Ο κ. Παπαθανάσης επισήμανε πως «οι εξελίξεις αυτές δεν ήρθαν ως “μάνα εξ ουρανού” αλλά είναι το αποτέλεσμα και το επιστέγασμα μιας μεθοδικής, συνεπούς και αποτελεσματικής προσπάθειας του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και όλων των εμπλεκόμενων Υπουργών Ενέργειας από το 2019 μέχρι σήμερα».

Η συμφωνία αυτή είπε ο αναπληρωτής υπουργός «είναι μια έμπρακτη απόδειξη της αυτοπεποίθησης που οι κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη αντιμετωπίζουν τα εθνικά μας θέματα. Αποτελούν μια ακόμη έμπρακτή απόδειξη της διεθνούς εμπιστοσύνης που έχει κερδίσει διεθνώς η χώρας χάρη στη μακρόχρονη αναπτυξιακή της πορεία που ακολουθείται απαρέγκλιτα, της εξωτερικής πολιτικής που ασκείται αποφασιστικά προς κάθε κατεύθυνση».

Ο κ. Παπαθανάσης υπογράμμισε πως «με την ίδια συνέπεια θα συνεχίσουμε με στόχο μια Ελλάδα επενδυτικά και οικονομικά ελκυστική, ενεργειακά ασφαλή, μια Ελλάδα ισχυρή που με όραμα και σχέδιο βαβίζει με σταθερότητα στο αύριο».

Για το φορολογικό νομοσχέδιο και την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών

Σχετικά με το φορολογικό νομοσχέδιο, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης είπε ότι αυτό «ενισχύει το εισόδημα των πολιτών και είναι ένα ουσιαστικό αντίβαρο στις πιέσεις της ακρίβειας». Οι παρεμβάσεις που υπάρχουν, ανέφερε «έχουν σαφή αναπτυξιακή κατεύθυνση χωρίς όμως να διακυβεύεται η σταθερότητα της οικονομίας».

Η στρατηγική της ανάπτυξης, ανέφερε, «ήδη αποδίδει μερίσματα για να επιστρέφονται στην κοινωνία» και σημείωσε πως «ο ρυθμός ανάπτυξης το 2025 θα φτάσει το 2,2% όταν στην Ευρώπη δεν θα υπερβεί το 0,9% άρα έχουμε έναν υπερδιπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης, ενώ το 2026 προβλέπεται μια περαιτέρω επιτάχυνση με αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 2,4%». Πρόκειται , είπε ο κ. Παπαθανάσης, για μια δυναμική που θα ενισχυθεί και μέσα από τη μείωση των φόρων, τη σταθερή ενίσχυση των εισοδημάτων, τη διεύρυνση της απασχόλησης αλλά κυρίως μέσω της αξιοποίησης των διαθέσιμων εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων για την τόνωση των επενδύσεων».

Στόχος μας, τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός, για τους πόρους είναι «να μην απωλέσουμε ούτε ένα ευρώ και να εντείνουν τις δράσεις που θα επιταχύνουν την επιχειρηματικότητα δημιουργώντας νέες θέσεις απασχόλησης, τις δημόσιες υποδομές και την καθημερινότητα όλων των συμπολιτών μας».

Ο κ. Παπαθανάσης, αναφερόμενος στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης είπε ότι το 2025 έχουμε τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό της τελευταίας δεκαπενταετίας. Από τα 5,6 δισ. ευρώ του 2019, οι πόροι αυτοί έχουμε καταφέρει να τριπλασιαστούν σήμερα και το 2025 θα ανέλθει στο 14,6 δισ. ευρώ, ενώ την διετία 2025-2026 αναμένεται ότι συνολικά θα διοχετευθούν στην οικονομία περίπου 32 δισ. ευρώ. Ο στόχος της εκτέλεσης του 9μήνου του 2025 επιτεύχθηκε σε ποσοστό 98,3% με το ποσοστό του Ταμείου Ανάκαμψης να ξεπερνά τον στόχο κατά 110%.

Για το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 είπε ο αναπληρωτής υπουργός ότι αυτό «θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου και θα έχει ενισχυμένο προϋπολογισμό σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα της περίπου 2021-2025 και το σχετικό νομοσχέδιο θα ψηφιστεί από την Βουλή έως το τέλος του έτους». Στο νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, ύψους 16,2 δισ. ευρώ (αυξημένο κατά 30% από το προηγούμενο) θα προστεθούν ακόμη 5,8 δισ. ευρώ για την ολοκλήρωση των έργων της τρέχουσας περιόδου, άρα συνολικά αυτό θα ανέλθει στα 22 δισ. ευρώ.

Για το Ταμείο Ανάκαμψης, ο κ. Παπαθανάσης είπε ότι «παραμένουμε στις πρώτες θέσεις. Με τη θετική αξιολόγηση που μόλις λάβαμε, συνολικά οι πόροι που θα έχουμε λάβει ανέρχονται σε 23,14 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί στο 65% του προϋπολογισμού».

Την περασμένη Δευτέρα, είπε ο αναπληρωτής υπουργός, «υποβάλαμε την πρόταση αναθεώρησης, με τον ίδιο όμως συνολικό προϋπολογισμό που δεν αλλάζει. Αυτά που μεταβάλλονται είναι οι ανακατομές πόρων, αναπροσαρμογή των στόχων των έργων με βάση την πραγματική υλοποίησή τους, απλοποιήθηκαν τα ορόσημα και συμφωνήσαμε με τις κατευθύνσεις της Επιτροπής για την ταχύτερη αξιολόγησή τους» και ανάφερε πως ενισχύονται οι δράσεις «Προλαμβάνω», διευρύνεται το «Ψηφιακό Σχολείο με αξιοποίηση της ΑΙ τεχνολογίας», το Πρόγραμμα Anti-nero κ.λπ. Ο κ. Παπαθανάσης προανήγγειλε ότι «το πρώτο 15ήμερο του Δεκεμβρίου θα κατατεθεί το 7ο Αίτημα Πληρωμής, ώστε να καλυφθεί και την υποχρέωση που έχουμε εντός του 2025, ενώ ταυτόχρονα θα υποβληθεί και το 6ο Αίτημα Πληρωμής για το σκέλος των δανείων».

Από το Ταμείο Ανάκαμψης, είπε ο αναπληρωτής υπουργός, έχουν εγκριθεί επιδοτήσεις σε ΜμΕ ύψους 1,6 δισ. ευρώ για προγράμματα του Ταμείου, παράλληλα από το σκέλος των δανείων το 55% των συμβασιοποιημένων δανείων αφορά ΜμΕ. Από την Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Τράπεζα, τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός, έχουν χρηματοδοτηθεί ΜμΕ με ποσά ύψους 1,3 δισ. ευρώ και το 1,1 δισ. είναι χρηματοδοτήσεις προς νοικοκυριά. Αυτά, είπε ο κ. Παπαθανασίου «είναι μια απάντηση στην ρητορική της Αντιπολίτευσης περί αποκλεισμού των ΜμΕ από το Ταμείο Ανάκαμψης» και σημείωσε ότι «ανοίγει και πάλι το “Ταμείο Επιχειρηματικότητας 3” με επιπλέον 780 εκατ. ευρώ έτσι ώστε να στηρίξει την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα με επιδοτήσεις που ανέρχονται στο 40% του επιτοκίου ή εγγυήσεις που ανέρχονται στο 80% του δανείου» όπως και το «Πρόγραμμα της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης στα μικρά νησιά με ισχυρότερη επιδότηση, όπου εκεί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορεί να λάβουν 50% επιδότηση του επιτοκίου ή εγγύηση 80% του δανείου». Ο αναπληρωτής υπουργός, επίσης έκανε εκτενείς αναφορές και στα Προγράμματα της Δίκαιης Μετάβασης που είναι σε εξέλιξη.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Παύλος Γερουλάνος, σε παρέμβασή του ανέφερε στον αναπληρωτή υπουργό ότι «σημασία δεν έχει τι λένε οι αριθμοί και η στατιστική αλλά ποιος είναι ο αντίκτυπος που έχουν σε αυτό που βιώνει ο πολίτης». Τα Προγράμματα για τις ΜμΕ είπε ο κ. Γερουλάνος θα πρέπει να περάσουν εκτός των τραπεζών γιατί αυτές αποκλείουν το 85% των αιτήσεών τους. Η αναπτυξιακή πολιτική δεν μπορεί να υπηρετηθεί μέσα από τις τράπεζες. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ έθεσε και το θέμα της αποτελεσματικότητας υποστηρίζοντας ότι το πρόβλημα είναι ότι δεν δίνονται οι σωστές εντολές στις διοικήσεις.

Η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Ελένη Καραγεωργοπούλου από την δική της πλευρά παρατήρησε στον αναπληρωτή υπουργό ότι σημασία για τις αυξήσεις και τα μέτρα έχει το ότι θα πρέπει να είναι τιμαριθμοποιημένα για να έχουν αντίκρισμα στην τσέπη των πολιτών. Για το Ταμείο Ανάκαμψης είπε ότι οι αναθεωρήσεις και προτάσεις που έγιναν δεν αφορούν τους πολίτες καθώς για παράδειγμα το Εθνικό Κτηματολόγιο βρίσκεται στο σημείο μηδέν ή την στέγη με μέτρα κατά της Golden Visa.

Ο αναπληρωτής υπουργός απάντησε ότι η Ελλάδα από το 2019 μέχρι σήμερα έχει κάνει ένα μεγάλο ψηφιακό άλμα μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης σε πολλούς τομείς. Από το ΠΑΣΟΚ, είπε ο κ. Παπαθανάσης, «θα περίμενα να έχει μια άλλη προσέγγιση σχετικά με το τραπεζικό σύστημα γιατί εάν τις εξαιρέσουμε από τα Προγράμματα πώς θα μπορούμε να πάμε, με ποιο τρόπο, απευθείας στις επιχειρήσεις».