«Συνεχίζεται σε απευθείας μετάδοση η κακοστημένη παράσταση Στρατάκου στην Εξεταστική Επιτροπή» αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ και σημειώνουν: «Ο κ. Στρατάκος, σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης της Εξεταστικής Επιτροπής, δηλώνει πλήρη άγνοια ή αναρμοδιότητα, ενώ επί χρόνια διετέλεσε γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στις συγκεκριμένες ερωτήσεις του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου, που αφορούν στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωσε άγνοια καθώς, όπως είπε, δεν είχε επί τόσα χρόνια υποπέσει στην αντίληψή του η δράση του «γαλάζιου» κυκλώματος που λάμβανε παράνομα επιδοτήσεις σε βάρος των τίμιων αγροτών και κτηνοτρόφων. Ούτε ο ίδιος είχε ανησυχήσει για την δραματική -και εικονική- αύξηση του ζωικού κεφαλαίου της χώρας μας κατά τη διάρκεια της θητείας του στο αρμόδιο υπουργείο. «Αναρμόδιος» γενικός γραμματέας, με περιορισμένη αντίληψη στον τομέα ευθύνης του, παρά τα εγκώμια της ΝΔ, η οποία, σε non paper που διακίνησε, πριν ακόμα να ολοκληρώσει την εισήγησή ο πρώην Γ.Γ. του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υποστηρίζει ότι ο μάρτυρας «επιβεβαίωσε με τη στάση του αυτό που είναι γνωστό σε όλους όσοι έχουν συνεργαστεί μαζί του: τη θεσμική του σοβαρότητα, την πλήρη γνώση του αντικειμένου του και την απόλυτη προσήλωσή του στη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης».» αναφέρουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με το ΑΠΕ

Όπως λένε οι ίδιες πηγές, «Με τη «θεσμική του σοβαρότητα», ο ανήξερος για όλα κ. Στρατάκος μπορεί να ρωτήσει τον «Μεγάλο», τον οποίο επικαλέστηκε σε καταγεγραμμένη συνομιλία του με τον «Φραπέ» (και τώρα τον απαρνείται, παρά τις επίμονες ερωτήσεις στην Εξεταστική Επιτροπή) για τον παρακρατικό μηχανισμό που έστησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, κάτω από το ραντάρ, όπως φαίνεται, του «προσηλωμένου στη διαφάνεια» κ. Στρατάκου…».