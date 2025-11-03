Αυτοψία, σε έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης, βιώσιμης κινητικότητας και οδοποιίας στον Δήμο Βριλησσίων που χρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια Αττικής με 15,5 εκατ. ευρώ, πραγματοποίησε ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς, συνοδευόμενος από τον δήμαρχο Γιάννη Πισιμίση.

Ειδικότερα, ο περιφερειάρχης και ο δήμαρχος πραγματοποίησαν αυτοψίες: στις δεξαμενές ανάσχεσης των ομβρίων επί των οδών Ταϋγέτου και Ροδόπης, στον χώρο όπου αποκαλύφθηκε ο ρωμαϊκός αγωγός ύδρευσης του 3ου μ.Χ. αιώνα, κατά τις εργασίες του αντιπλημμυρικού και στο σημείο όπου έχει προγραμματιστεί η επέκταση του ποδηλατόδρομου.

Αναφορικά με την πορεία του έργου κατασκευή αποχέτευσης όμβριων με συνδυασμένα συστήματα δικτύων και διατάξεων ανάσχεσης στην περιοχή Πάτημα Βριλησσίων, προϋπολογισμού 7,3 εκατ. ευρώ, διαπιστώθηκε ότι προχωρά με ταχείς ρυθμούς, καθώς έχει ολοκληρωθεί το 65% των εργασιών. Συγκεκριμένα, έχουν κατασκευαστεί 3.500 μέτρα αγωγών από τα 5.488 μέτρα του δικτύου και 200 φρεάτια από τα προβλεπόμενα 350, ενώ τα όμβρια οδηγούνται στον κεντρικό συλλεκτήρα της Αττικής Οδού, συμβάλλοντας στην εξάλειψη πλημμυρικών φαινομένων που ταλαιπωρούσαν επί χρόνια την περιοχή.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή τεσσάρων συλλεκτήρων και δύο δεξαμενών ανάσχεσης 9.500 m³, καθώς και μιας, συνολικής χωρητικότητας διάταξης διήθησης 3.350 m³, που θα καλύπτουν έκταση 58 εκταρίων. Η ολοκλήρωση του έργου προγραμματίζεται για το 2026, ενώ ήδη διερευνάται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες η διατήρηση των σημαντικών αρχαιολογικών ευρημάτων που ανακαλύφθηκαν κατά τις εκσκαφές.

Επίσης, εξετάστηκε η πορεία των έργων βιώσιμης κινητικότητας και αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος όπως η επέκταση του ποδηλατοδρόμου στην οδό 25ης Μαρτίου, προϋπολογισμού 1,8 εκατ. ευρώ. Η παρέμβαση προβλέπει την ανάπλαση του τμήματος από την οδό Θερμοπυλών έως τη Λεωφόρο Πεντέλης, δημιουργώντας έναν σύγχρονο άξονα ήπιας μετακίνησης για πεζούς και ποδηλάτες, με σύνδεση στον ποδηλατόδρομο του Δήμου Χαλανδρίου και πρόσβαση στον σταθμό «Λεωφόρος Πεντέλης» του Προαστιακού και περάτωση τον Ιούνιο του 2027.

Επίσης, επισκέφθηκαν το σημείο όπου εκτελούνται εργασίες συντήρησης της οδοποιίας του Δήμου Βριλησσίων, ύψους 2 εκατ. ευρώ, στη συμβολή της Λεωφόρου Αναπαύσεως και Αγιάσου, όπου ο Δήμος θέλει να κατασκευαστεί νέα πεζογέφυρα, μετά την ωρίμανση των σχετικών μελετών.

Σε δηλώσεις που ακολούθησαν, ο περιφερειάρχης εξέφρασε στην ικανοποίηση του για τη «σημαντική πρόοδο των έργων» που διαπιστώθηκε. Η Περιφέρεια Αττικής, επισήμανε, «στηρίζει έμπρακτα κάθε παρέμβαση που αναβαθμίζει την καθημερινότητα των πολιτών – από την αντιπλημμυρική προστασία και την ενεργειακή αναβάθμιση έως τη βιώσιμη κινητικότητα. Προχωράμε με σχέδιο, ταχύτητα και διαφάνεια, ώστε κάθε έργο να αποδίδει πραγματικό όφελος στους πολίτες και στο περιβάλλον».

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Γιάννης Πισιμίσης χαρακτήρισε «εποικοδομητική» τη συζήτηση και τη συνεργασία «για όλα τα έργα που προχωρούν στην πόλη μας με χρηματοδότηση της Περιφέρειας», υπογραμμίζοντας το ενδιαφέρον που επέδειξε ο περιφερειάρχης και για το αρχαιολογικό εύρημα του ρωμαϊκού υδραγωγείου που ήρθε στο φως κατά τις εργασίες του αντιπλημμυρικού έργου. «Κοινός μας στόχος είναι η ολοκλήρωση όλων των έργων το συντομότερο δυνατό και σίγουρα πριν από το τέλος της παρούσας αυτοδιοικητικής θητείας» επισήμανε ο δήμαρχος.