Το ωκεανογραφικό σκάφος Πίρι Ρέις έβγαλε στο Αιγαίο η Τουρκία για να διεξάγει έρευνες, με την Αθήνα να απαντά εκδίδοντας αντι-NAVTEX.

Το τουρκικό σκάφος κινείται προς το παρόν σε τουρκικά χωρικά ύδατα, ενώ στη συνέχεια αναμένεται να βρεθεί σε διεθνή.

Δείτε χάρτη του Marine Traffic με το πρόσφατο στίγμα του:

Επίσης, η Άγκυρα εξέδωσε δύο NAVTEX. Η τουρκική πλευρά μέσω της πρώτης ισχυρίζεται ότι η περιοχή διεξαγωγής της ελληνικής άσκησης εμπίπτει σε νησιά τα οποία έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς και ως εκ τούτου στα χωρικά τους ύδατα δεν μπορεί να υπάρξει στρατιωτική δραστηριότητα.

Η δεύτερη NAVTEX αφορά στη δέσμευση μιας πολύ μεγάλης περιοχής για τουρκική αεροναυτική άσκηση δίχως πυρά, στο κεντρικό Αιγαίο, σε μια περιοχή που εκτείνεται από τα ανατολικά της Άνδρου και της Τήνου μέχρι τα βορειοδυτικά της Σάμου.

Σε απάντηση, η Ελλάδα εξέδωσε αντι-Navtex για το Πίρι Ρέις, ενώ θα συνεχίσει να παρακολουθεί την πορεία του πλοίου.