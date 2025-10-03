Για την κατάσταση της υγείας του Πάνου Ρούτσι μίλησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναφερόμενος στην ανακοίνωση της ιατρικής ομάδας που παρακολουθεί τον απεργό πείνας.

Σύμφωνα με τον υπουργό, ο Πάνος Ρούτσι, που κάνει απεργία πείνας για 19η ημέρα, δεν παρουσιάζει κάτι ανησυχητικό για την υγεία του και, μάλιστα, ο Άδωνις Γεωργιάδης κάλεσε την γιατρό που τον παρακολουθεί να βγάλει δημόσια τις εξετάσεις του.

Σημειώνεται πως ο Πάνος Ρούτσι μεταφέρθηκε νωρίτερα στα επείγοντα του Γενικού Κρατικού Νίκαιας, ενώ, όπως αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης, δεν πήγε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

«Απ’ ότι ενημερώθηκα, ο κ. Ρούτσι δεν είχε κάτι ανησυχητικό με την υγεία του. Οι γιατροί δεν βρήκαν κάτι παθολογικό και δεν εκρίθη σκόπιμη η εισαγωγή του στο νοσοκομείο», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης, ενώ σημείωσε πως επικοινώνησε με γιατρούς και πήρε απάντηση πως δεν έχει παθολογικά ευρήματα.

«Η υγεία του είναι μια χαρά», είπε ο υπουργός.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός άφησε αιχμές για την Όλγα Κοσμοπούλου, τη γιατρό του κ. Ρούτσι.

«Είναι ένα πρόσωπο που είναι μονίμως η γιατρός όλων των απεργών πείνας της αριστεράς», είπε, και τόνισε ότι «κάνει πολιτική, δεν κάνει ιατρική». Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίον μεταφέρθηκε ο απεργός πείνας στο νοσοκομείο. «Ο κ. Ρούτσι πήγε στη Νίκαια, στα επείγοντα, όχι από το ΕΚΑΒ αλλά με την κ. Κοσμοπούλου», είπε.

«Μπορεί εκείνος να μην έχει κάνει χρήση αυτών των υπηρεσιών ακόμα, αλλά εμείς είμαστε εκεί γιατί ανησυχούμε, άρα δεν αμφισβητώ ότι κάνει απεργία πείνας», πρόσθεσε.

«Από το Σύνταγμα μέχρι τη Νίκαια εφημέρευε: ο Ευαγγελισμός, το Γεννηματάς, το Σωτηρία, το Αλεξάνδρα, το Ελπίς και ένα σωρό άλλα νοσοκομεία, αλλά για κάποιο λόγο ένας άνθρωπος αισθάνθηκε αδιαθεσία και ήθελε να πάει στα επείγοντα, πήγε στην άλλη άκρη της Αττικής, άρα έχασε πολύτιμο χρόνο», σημείωσε.

«Αν κάποιος δεν αισθάνεται καλά πάει στο κοντινότερο νοσοκομείο, άρα πήγε με την κ. Κοσμοπούλου. Από την πρώτη ημέρα, ό,τι ακούμε για την υγεία του είναι από την κ. Κοσμοπούλου», πρόσθεσε.

Και συνέχισε: «Ας ρωτήσει η κ. Κοσμοπούλου τον κ. Ρούτσι και να βγάλουν τις εξετάσεις στον αέρα».