Τρεις φορές μπροστά σε ένα διεθνές ακροατήριο και μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε τη σημασία της κατάργησης του casus belli από την Τουρκία ως προϋπόθεση για την ένταξη της χώρας στο πρόγραμμα SAFE. Την πρώτη φορά από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στη συνέχεια σε συνέντευξή του στο Bloomberg και χθες μιλώντας στους δημοσιογράφους μόλις ολοκληρώθηκε η άτυπη σύνοδος κορυφής της Κοπεγχάγης.

«Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ με ρώτησε ποια είναι η άποψη της Ελλάδας για το ζήτημα αυτό και ήμουν απολύτως σαφής και κατηγορηματικός. Όσο η Τουρκία εξακολουθεί να έχει στο τραπέζι το ζήτημα του casus belli, όσο η Τουρκία εξακολουθεί ευθέως να αμφισβητεί την κυριαρχία ελληνικών νησιών μέσω της θεωρίας των γκρίζων ζωνών, η Ελλάδα δεν πρόκειται να συναινέσει στο να ενταχθεί η Τουρκία στο πρόγραμμα του SAFE…», είπε και αυτό είναι το πιο ουσιαστικό από τις επαφές που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Δανία.

Το δεύτερο σημείο το οποίο αποτιμά θετικά η Αθήνα είναι η συμφωνία των εταίρων σε σχέση με τους χειρισμούς για το μεταναστευτικό καθώς η Ευρώπη φαίνεται να έχει αλλάξει τη γραμμή της στο θέμα. «Στην Ελλάδα είμαστε πιο αυστηροί στη φύλαξη των συνόρων και δίνουμε έμφαση στις επιστροφές. Στόχος μας είναι να εξολοθρεύσουμε τα άθλια δίκτυα των διακινητών».

«Όποιος εισέρχεται παράνομα στη χώρα θα επιστρέφει, όποιος δικαιούται άσυλο θα του χορηγείται. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα εργάζεται για να εξαρθρώσει τα δίκτυα διακινητών», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όμως στη μεγάλη εικόνα, για άλλη μια φορά επιβεβαιώθηκε πόσο δύσκολο είναι οι Ευρωπαίοι ηγέτες να έχουν ενιαία γραμμή. Αποδείχτηκε για παράδειγμα ότι δεν ήταν έτοιμοι να εγκρίνουν το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να χρησιμοποιήσει τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για τη χρηματοδότηση ενός δανείου προς την Ουκρανία. Η συμφωνία δεν έκλεισε στην Κοπεγχάγη διότι ορισμένες χώρες, ιδίως το Βέλγιο, πρέπει να διαβεβαιωθούν ότι το σχέδιο είναι νομικά στέρεο. Ο πρωθυπουργός του Βελγίου ήταν ο πιο επιφυλακτικός, καθώς η χώρα του θα επωμιστεί το βάρος τυχόν ρωσικών νομικών ενεργειών.

Οι δηλώσεις και οι προβληματισμοί

Επίσης, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς πήγε στη σύνοδο κορυφής θέλοντας να μιλήσει για την ανταγωνιστικότητα – και απέτυχε. «Θα έχουμε δύο σημαντικά θέματα να συζητήσουμε: πρώτον, την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και το υψηλό, πολύ υψηλό, επίπεδο κανονισμών στην Ευρώπη», είπε προσθέτοντας με νόημα ότι «δυστυχώς, θα πρέπει να μιλήσουμε ξανά για τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας».

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν απείλησε και πάλι να τα τινάξει όλα στον αέρα λέγοντας ότι «η ΕΕ αποφάσισε να πάει σε πόλεμο» και χαρακτήρισε «τρομακτική» τη στρατηγική που παρουσιάστηκε για την ήττα της Ρωσίας. Απέρριψε ακόμη την πρόταση που συζητήθηκε στη σύνοδο για αλλαγή των κανόνων διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να διευκολυνθούν οι ενταξιακές συνομιλίες της Ουκρανίας.

Προβληματισμοί επίσης εκφράστηκαν κυρίως από τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν για το χρόνο υλοποίησης του λεγόμενου Drone Wall με ορισμένους να υποστηρίζουν ότι αυτό μπορεί να συμβεί σε ένα χρόνο και άλλοι να επιμένουν ότι απαιτούνται τουλάχιστον τρία χρόνια.

Για πολλούς λοιπόν ήταν άλλη μια σύνοδος που οι 27 ηγέτες αποδείχθηκαν κατώτεροι των περιστάσεων. Επόμενο ραντεβού είναι στις 27 Οκτωβρίου στη σύνοδο κορυφής όπου εκεί θα πρέπει να καταγραφούν και συμπεράσματα και απλώς να συμφωνήσουν ότι διαφωνούν.